Ruiz Massieu plantea cambiarle el nombre al PRI

La dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu, consideró que en el proceso de reforma, que el partido está obligado a iniciar tras la derrota del 1 de julio, podría llevar al PRI a reconsiderar su identidad ideológica y a cambiar su nombre.

Claudia Ruiz se manifestó, en entrevista, a favor de que el partido se acerque a la socialdemocracia.

Aceptó los errores que llevaron al PRI a la crisis por la que atraviesa, la necesidad de llevar a cabo una limpia al interior y el rechazo ciudadano en las urnas.

Dijo que la realidad es que "la ciudadanía nos mandó un mensaje: este partido, este proyecto que ustedes propusieron, con estas formas, con estas actitudes no nos convence, así no". Consideró que los ciudadanos votaron por el partido y no por el gobierno; que han venido perdiendo competitividad, cercanía y confianza de la gente por actitudes y propuestas o por omisiones.

La reforma del PRI es más que un cambio de nombre, dijo, es qué quieren representar y qué nuevos mecanismos van a implementar.

También aceptó que todos los priistas tuvieron responsabilidad en el resultado de las elecciones y debe haber autocrítica.

