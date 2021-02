Ayala quiere fuera a Ochoa Reza de dirigencia del PRI

Ante el tercer lugar en las encuestas que tiene ahora el precandidato presidencial José Antonio Meade, el senador y líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala llamó al presidente de la República a hacer ajustes, empezando por la dirigencia nacional de su partido que encabeza Enrique Ochoa Reza.

Entrevistado en el Senado sobre la ventaja que las encuestas le dan al abanderado de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y a Ricardo Anaya de la alianza del Frente (PAN-PRD-MC), el líder de los burócratas no confió en “el tino” de los sondeos, no obstante consideró que sí son necesarios algunos ajustes.

Está es la primer etapa de cuatro hacia la Presidencia de la República”, justificó. Sin embargo, agregó que “sí estamos conscientes que hay que afinar, que hay que hacer ajustes, fundamentalmente en la dirección -lo digo abiertamente- en la dirección del Partido Revolucionario Institucional”.

En una segunda declaración, el llamado lo dirigió al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en su calidad de “primer priísta del país” a que haga los ajustes. “Podríamos hacer el primer llamado a la unidad del priísmo y, en esa razón, observar los ajustes que como primer priísta del país tiene en su derecho, acierto y haber de proponer los ajustes que él considere en la dirigencia nacional de nuestro partido”, declaró.

El presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Senador Joel Ayala Almeida, subrayó categóricamente que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto con sus facultades constitucionales vigentes, lleva a cabo los ajustes en su gabinete tanto legal como ampliado, de acuerdo a las circunstancias propias del proceso electoral que vive nuestro país.

Entrevistado en el Senado de la República, el senador Ayala Almeida puntualizó que la posición que guarda en esta etapa de las campañas electorales, el primer priísta del país, el presidente Enrique Peña Nieto. –considerando los tiempos y las formas—será determinante en los ajustes que provengan en la dirección general política del Partido Revolucionario Institucional.

Estas declaraciones se dan luego de que el coordinador de la bancada del PRI en el Senado de la República, Emilio Gamboa, rechazó que haya priístas que estén pidiendo la salida del presidente nacional del partido, Enrique Ochoa y llamó a la unidad en torno a la eventual candidatura de José Antonio Meade.

Siempre hay gente que se queda un poco dolida, ¿qué tenemos que hacer?, trabajar en torno a la unidad, yo no tengo la menor duda y se los digo de verdad, la verdadera encuesta será el primero de julio, y les puedo garantizar Pepe Meade se dará a conocer”, expresó tras rechazar que el abanderado tricolor esté en tercer sitio.

“¿Entonces no habría que pensar en remover al presidente del partido?”, se les cuestionó, “no, yo creo que no, estamos viviendo como se vive en el inicio, no han arrancado las campañas, el candidato Meade hace dos meses pensaba en la Secretaría de Hacienda y que le fuera bien a la economía de mi país”, declaró Emilio Gamboa.

