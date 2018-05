Cachan a priistas repartiendo tinacos a cambio de votos en Neza

La compra de voto se realizó en una preparatoria de la UAEM; agreden a reportero

JUAN LÁZARO/ CORRESPONSAL 14/05/2018 04:40 p.m.

Vecinos de Neza reciben tinacos con la promesa de votar por el PRI, en Neza (Foto: Especial)

NEZAHUALCÓYOTL, Estado de México.- Desde una preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) se repartieron tinacos a vecinos del municipio para que favorecer con su voto al PRI el próximo 1 de julio.

La repartición se hizo durante el día y cuando llegó el reportero José Cruz Uribe, lo agreden y expulsan del lugar, pese a que se identificó previamente. Asimismo, le impidieron grabar con su cámara de televisión y los hostigaron para que se fuera del lugar.

Tuvo que pedir el apoyo de la policía municipal de Nezahualcóyotl para que cedieran las agresiones en contra de su persona.

Se comentó que los operadores del PRI en Nezahualcóyotl llegaron desde Toluca con los tinacos para repartirlos entre la población a cambio de comprometer su voto para ese partido.

A las instalaciones de UAEM, ubicada en la calle 22 número 146 de la colonia El Sol, llegaban vecinos con camionetas, "diablos", carretillas y triciclos para llevarse los tinacos.

"Al llegar al lugar para grabar lo que estaba aconteciendo, gente no identificada se opone a que realice mi labor periodística, me solicitan identificarme y a pesar de hacerlo y explicarles el motivo de mi presencia, me agreden, amenazan y me empujan para retirarme del lugar", relató el reportero.

Los responsables de la Escuela Preparatoria en ningún momento accedieron abrir las puertas, ni salir a dar informes.

De esa preparatoria es director Mario Fernández Galindo, suplente del candidato a la diputación federal por el Distrito 31, José Luis Montero Ramos, por la coalición PRI-Nueva Alianza y PVEM.

AJ