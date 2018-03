TWITTER

Polémica por tuit sexista del candidato del PRI a gobierno de Guanajuato

El candidato del PRI a la gubernatura, Gerardo Sánchez García género molestia en Twitter, tras publicar una imagen sexista

REDACCIÓN 20/03/2018 02:26 p.m.

El tuit causó polémica (Foto. tomada de la web)

Guanajuato (La Silla Rota).- El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Guanajuato, Gerardo Sánchez García género molestia en Twitter, tras publicar una imagen sexista, que provocó que el ex senador lo borrara y se disculpara, justo el día que se registra ante el Instituto Electoral estatal.

El mensaje con el que inició su campaña decía: Para toda la vida #PorGuanajuato, acompañado de una imagen en la que aparecen una mujer y una adolescente lavando los platos y con la leyenda “ser responsable es cumplir con nuestras obligaciones”.

Este tuit provocó reacciones inmediatas en la red social por insinuar que es obligación de las mujeres lavar platos, lo que va en contra de la igualdad y equidad y justo en un momento en que más mujeres están exigiendo que se respeten sus derechos y que se lucha por desterrar la creencia de que hay actividades exclusivas de hombres o mujeres; así como la creciente demanda de mayor participación masculina en las labores del hogar y de las mujeres en lo profesional.

@Clementev y @Gerardo_Sanchz_ candidatos del @PRIGTO han hecho publicaciones machistas, al ser cuestionados, los dos han borrado el tweet sin ofrecer una disculpa. En #Guanajuato son urgentes candidaturas con agendas feministas, no machos que tiran la piedra y esconden la mano. pic.twitter.com/BKrXGSSK5m — Andrés Treviño (@andtrelun) 19 de marzo de 2018

Activistas, comunicadoras y políticas, incluso del mismo partido que Sánchez García, acusaron al ex líder de la CNC de ser machista y no comprender la lucha de las mujeres.

Si no lavo los platos no cumplo con mis obligaciones? Si una hija no lava los platos con su mamá, no cumple sus obligaciones? Lavar los platos es obligación de las mujeres? pic.twitter.com/0kXFPuLgJB — Beatriz Manrique (@BetyManrique) 19 de marzo de 2018

"No creo que comprendan a fondo el tema, eliminan el tuit en su lógica de no perder votos nada más. Al menos deberían de ponerse a conocer el tema ellos y la gente que les rodea"

Usuarios de la red social le recordaron al priista que el machismo en México provoca más de 7 feminicidios al día; también fue cuestionado por difundir una imagen de mujeres sumisas en lugar de promover ejemplos de mujeres exitosas o que alienten a que se desarrollen en ámbitos diferentes al hogar.

Este es el segundo “traspié” que sufre un priista en el estado durante estas campañas, el primero fue Clemente Villalpando, candidato a la alcaldía de León quien tuiteó una imagen que decía “no llores como niña lo que no defendiste como candidato”. Aunque luego dijo que no compartía el sentir de la frase, no explicó porque su comentario decía “jaja buenísimo”.

Imagen de la publicación del priista Clemente Villalpando. Foto:tomada de la web

Debido a la andanada de críticas, Sánchez García borró su tuit y se disculpó por la forma en que se interpretó el mensaje original y aseguró que siempre ha impulsado la “superación de la mujer”.

A este nuevo twit respondieron sus simpatizantes.





