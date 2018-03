ESTUDIO IMCO

Sin licitación, 70% de los contratos en el gobierno de EPN: IMCO

Las cinco entidades que tienen mayor riesgo de corrupción en México, son la CFE, el ISSSTE, el IMSS, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y la SCT, se destaca

REDACCIÓN 06/03/2018 08:11 a.m.

Cifras del Instituto Mexicano Para la Competitividad, arrojan grandes índices de corrupción. (Foto tomada de la web)

Las cinco entidades que tienen mayor riesgo de corrupción en México, son la CFE, el ISSSTE, el IMSS, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y la SCT. ¿Cómo se llegó a esta conclusión? Veamos.

De acuerdo con el Índice de Riesgos de Corrupción: el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas llevado a cabo por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en la administración de Enrique Peña Nieto, siete de cada 10 contratos firmados con los mil principales proveedores del Gobierno se asignaron mediante adjudicación directa.

Según información del periódico Reforma, del estudio que llevó el análisis de 700 mil procedimientos de contratación, se desprende que, los contratos asignados por adjudicación directa significan el 31% de los 2.3 billones de pesos que se contrataron de 2012 a 2016.

Los datos destacan que, aunque la adjudicación directa está contemplada en la ley, su utilización debería ser excepcional. Esto, debido a su acotación sobre el hecho de que, por ejemplo, un proveedor sea el dueño de la patente o que existan razones de seguridad nacional.

Abuso de poder

"El que 71 por ciento de los contratos sea por adjudicación directa me dice que todas las dependencias abusan del término excepción y lo usan ya como una regla", dijo Max Kaiser, director de Anticorrupción en el IMCO.

En ese sentido, cabe señalar que la revisión de los contratos de 2012 a 2016, contenidos en la plataforma de Compranet, se encontraron tres variables que alertan de riesgos de corrupción: falta de competencia y de transparencia y la existencia de anomalías diversas.

Corrupción a plena luz

La metodología llevada a cabo por el IMCO, permiten determinar el nivel de riesgo, ¿cómo?, porque la corrupción es propicia cuando no hay competencia ni transparencia.

En la investigación, se detectó que algunas de las empresas a las que se les asignaron contratos, no tenían Registro Federal de Contribuyentes (RFC). En otras palabras, no existen fiscalmente. ¿Qué significa?, que no pueden proveer de ningún bien o servicio al Gobierno, ni a nadie más.

¿Más claro?

Durante un año, el procesamiento de la información, permitió determinar que casi la mitad de los 2.3 billones de pesos gastados se hizo bajo un riesgo de corrupción alto.

A esto, Kaiser añadió: "Aquí no estamos probando que hubo corrupción, lo que estamos probando es que se contrató con altos niveles de riesgo: con poca competencia, con poca transparencia y con muchas anomalías".

CFE, a la cabeza....de corrupción

La investigación llegó a la conclusión de que las cinco entidades que están con mayores riesgos de corrupción son la CFE, el ISSSTE, el IMSS, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y la SCT.

Le siguen Prospera, Liconsa, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Agricultura y la Secretaría del Medio Ambiente.

La CFE, por ejemplo, tiene 91 unidades compradoras calificadas como de alto riesgo, ejerció un gasto de 424 mil 466.8 millones de pesos en el periodo analizado.

Más....

Otro hallazgo importante que arrojó el estudio es el cambio de los ganadores entre un sexenio y otro: las 73 principales empresas que en 2016 se llevaron el 32% del gasto público, en 2012, durante el último año de la administración panista de Felipe Calderón, sólo obtuvieron el 1.7% del pastel.

No obstante, y en contraste, 73 empresas en 2012 fueron las beneficiarias con el 29% del gasto ejercido, en 2016 únicamente consiguieron el 1.6 por ciento.

En este rubro, Kaiser rememoró recordó que, al inicio de la actual gestión, el Presidente intentó desaparecer a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y permitió que los responsables de cada Secretaría o entidad pública designaran a sus propios contralores.

Ese factor, debilitó la fiscalización de los Órganos Internos de Control (OIC).

Y finalizó: "Por lo tanto, a la hora de empezar a hacer las contrataciones, dicen 'bueno, no importa si lo contrato a empresas que están sancionadas, y tampoco importa si lo hago a empresas que no tienen RFC, y tampoco importa si lo hago a empresas que no han cumplido en contratos anteriores, tampoco importa si lo hago con empresas con las que hay conflicto de interés, porque nadie me está fiscalizando".

Con información de Reforma

