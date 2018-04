NAICM

Presidencia niega enlace EPN-Slim para justificar NAICM como afirma AMLO

El vocero respondió a las acusaciones del candidato de Morena, y dijo que no mostró argumentos en contra de Slim ni del NAICM

El vocero de la Presidencia descartó que haya existido una comunicación entre el presidente Enrique Peña Nieto y el empresario Carlos Slim, como afirma AMLO

La Presidencia de la República negó que el mandatario Enrique Peña Nieto haya solicitado al empresario Carlos Slim realizar una conferencia de prensa para justificar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) como criticó el candidato de "Juntos Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, descartó que haya existido una comunicación entre el presidente Enrique Peña Nieto y el empresario Carlos Slim para que éste saliera en defensa del proyecto de nuevo aeropuerto.

"El Presidente Enrique Peña Nieto no ha tenido comunicación con el ingeniero Slim con este propósito ni mucho menos", aseguró Sánchez en conferencia de prensa.

El lunes por la mañana el empresario de origen libanés defendió el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y lo calificó como una obra que sólo puede compararse con el Canal de Panamá. Aseguró que lo importante no es cuánto va a costar sino qué impacto económico generará en la capital del país.

Lo anterior mostró una postura radicalmente opuesta a la que ha manifestado López Obrador a lo largo de su campaña; el candidato presidencial ha señalado que aunque ya se hayan iniciado las obras, el proyecto se cancelará porque los contratos fueron asignados de manera corrupta; asegura que el aeropuerto se construirá en la zona de Santa Lucía.

"Desde luego yo respeto la opinión de todos. Si él (Carlos Slim) opina de esa manera está en su derecho porque él es parte de las empresas que están construyendo ese aeropuerto, él es contratista. Y si es como dice él, un buen negocio, pues que lo haga con su dinero (...) No es negocio para la nación. No es negocio para los mexicanos (...) Si lo hace con su dinero se le puede dar la concesión, si él considera que es un buen negocio que lo construya con su dinero pero que el dinero del pueblo de México no se malgaste", advirtió el abanderado de Morena y los partidos del Trabajo y Encuentro Social.

Carlos Slim, quien obtuvo uno de los contratos relativos a la construcción del aeropuerto, citó a conferencia de prensa para dejar en claro su posición:

"Yo veo tantas cosas favorables, no es comprar un coche más barato, no es un gasto. Si hay problemas de honestidad, que se castiguen, pero México necesita un proyecto de esta dimensión", enfatizó.

El vocero respondió a las acusaciones del candidato de "Juntos Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador , y dijo que no mostró argumentos en contra del NAICM , sino sólo una descalificación personal contra Slim.

"Llama la atención que, a una argumentación sólida que llevó a cabo ayer el ingeniero Carlos Slim respecto a la conveniencia evidente de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, venga una descalificación personal", añadió el vocero.





