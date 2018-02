COMIENZAN PREPARATIVOS

Nuestro hogar ahora es un lote baldío: damnificados 19s

Alrededor de 45 bomberos acompañaron a los damnificados del edificio Toluca 28, quienes entraron por última vez a lo que fue su hogar

Durante cuatro horas elementos, bomberos sacaron estufas y refrigeradores y otros objetos de los habitantes del edificio de Toluca 28, Colonia Roma Sur, para poder empezar a demolerlo.

Alrededor de 45 bomberos acompañaron a los damnificados, quienes entraron por última vez a lo que fue su hogar.

Tras vivir en el departamento 301 por más de cuatro décadas, Aurora Villegas como otros vecinos subió a través de las escaleras agrietadas para tomar lo que más le importaba: el anillo de matrimonio que heredó de su madre.

Sobre el arroyo vehicular, los bomberos apilaron las mesas, cuadros, fotografías y sillones de la mujer, quien desde el sismo del 19 de septiembre se queda con familiares.

"Han sido cuatro meses muy difíciles, primero el susto del temblor y luego el miedo de no haber perdido todo mi patrimonio. Ya soy mayor, no puedo comenzar desde cero. Pero al mismo tiempo agradezco todavía estar aquí", dijo la mujer.

Se prevé que tras sacar los objetos de los habitantes se marque un perímetro de seguridad para iniciar los trabajos de demolición en el inmueble con nueve niveles.

Por otro lado, después de la oposición vecinal, que frenó durante casi dos meses la demolición del único inmueble colapsado del Multifamiliar Tlalpan, los trabajos fueron reanudados ayer.

Trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) ingresaron con una máquina retroexcavadora para iniciar la demolición de los restos del edificio 1C, colapsado parcialmente tras el sismo del 19 de septiembre, donde murieron nueve personas.

Esto se logró tras una reunión entre autoridades y colonos que dudaban del protocolo. Sin embargo, aún queda escepticismo.

"Esto para nosotros es un avance, pero no es la certeza del paso siguiente. Ahora vamos a tener un lote baldío sin la certidumbre del proceso de reconstrucción", dijo Francia Gutiérrez, representante vecinal del Multi.

Gutiérrez enfatizó que esperan recuperar las últimas pertenencias dentro de las próximas tres semanas que, según trabajadores, durará la intervención.

"El ánimo no es bueno, porque no tenemos todavía algo concreto que se va a plantear. No tenemos por escrito ni en cuanto a recursos ni en cuanto a tiempos, por eso hay una situación algo tensa", indicó Héctor, otro damnificado

