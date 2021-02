Prensa mundial reseña el milagro del vuelo AM2431

La prensa mundial reseñó de manera milagrosa que no haya fallecidos luego del accidente aéreo del vuelo AM2431 de Aeroméxico en Durango.

“Milagro aéreo: cae avión de Aeroméxico y no se reportan víctimas fatales”, destacó La Opinión, el diario en español más leído de Estados Unidos.

Por su parte, el periódico el The New York Times, tituló: Aeromexico Plane Crashes in Mexico, but Officials Say Everyone Survived

Hasta el momento se sabe que el avión de Aeroméxico que despegó del Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria, en Durango, con destino a la Ciudad de México, tuvo problemas después del despegue y se desplomó a 10 kilómetros de la terminal aérea.

El periódico Argentino calificó de Milagro en Durango.