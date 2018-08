Lanzan 300 editoriales contra Trump en defensa de la libertad de prensa

Más de 300 diarios de Estados Unidos publicaron hoy editoriales de manera coordinada en los que denuncian los ataques y amenazas reiterados del presidente Donald Trump a la prensa como un "peligro" para la sociedad estadounidense.

Por su parte, el New York Times apeló a los ciudadanos al asegurar que la prensa los "necesita".

Su editorial arranca con una referencia histórica, cuando en 1787, el año en que se adoptó la Constitución de Estados Unidos, Thomas Jefferson escribió a un amigo: "Si tuviera que decidir si debíamos tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin un gobierno, no dudaría un momento en preferir el último".

Al frente común se sumaron tanto diarios de gran tirada de ciudades grandes como periódicos locales, entre ellos cabeceras como The Houston Chronicle, Minneapolis Star Tribune, Miami Herald o Denver Post.

El mandatario ha criticado de manera repetida a los medios de comunicación por citar "fuentes anónimas que no existen" para elaborar sus noticias e "inventar historias" para desacreditar su trabajo.

En su cuenta de Twitter @realDonaldTrump, el presidente de Estados Unidos respondió enérgicamente a la editorial de cientos de medios de comunicación que busca generar consciencia sobre la importancia de la prensa libre, con el objetivo de crear un frente contra los ataques verbales a la prensa.

THE FAKE NEWS MEDIA IS THE OPPOSITION PARTY. It is very bad for our Great Country....BUT WE ARE WINNING!