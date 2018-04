LOS GANADORES

Investigaciones sobre escándalos sexuales y la trama rusa, ganan Pulitzer

A pesar de que la Casa Blanca no tiene la mejor relación con el gremio periodístico, se premiaron las investigaciones que involucran al gobierno

REDACCIÓN 16/04/2018 10:03 p.m.

Investigaciones sobre escándalos sexuales y la trama rusa, ganan Pulitzer (Imagen de The Independent)

Los premios Pulitzer reconocieron este año el periodismo de investigación profundo, que ha destapado casos de acoso sexual de varias personalidades y las conexiones entre el entorno de Donald Trump y la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

El diario The New York Times y la revista The New Yorker ganaron el Pulitzer de servicio público, la categoría más importante, por revelar, de forma "explosiva e impactante", años de abusos sexuales del productor de Hollywood Harvey Weinstein, que supusieron el surgimiento del movimiento global #MeToo (Yo También) contra los excesos por parte de hombres poderosos en muchos sectores de la sociedad.

Harvey Weinstein, que sufre denuncias de acoso de múltiples mujeres, niega haber mantenido contactos sexuales sin consentimiento. Su productora se ha declarado en bancarrota y las acusaciones han colocado a Hollywood ante un espejo incómodo sobre décadas de tolerancia ante los abusos.

Luego de esto, han ido cayendo otras estrellas de la política, la televisión y el cine después de que el caso Weinstein diera coraje a numerosas mujeres a denunciar ser víctimas de abusos.

Sobre el tema, The Washington Post ganó el Pulitzer de periodismo de investigación, por destapar "incansablemente" el acoso a menores de edad en los años setenta por parte de Roy Moore, candidato republicano a senador por Alabama. La información periodística acabó costándole el pasado diciembre la elección a Moore en un estado que los republicanos no habían perdido en 25 años. Moore negó las denuncias y acusó al Post de mentir. El presidente Trump apoyó al candidato y minimizó las denuncias de abusos sexuales, como ha hecho en las acusaciones contra él mismo y en otros casos parecidos.

La categoría de periodismo nacional recayó en The New York Times y The Washington Post por su "cobertura en el interés público de la nación" que ha ayudado a "entender" la estrategia rusa de intromisión en las elecciones de 2016, que tenía como objetivo ayudar a Trump a ser presidente.

Ganadores de The New York Times (Imagen de El País)

El jurado también destacó el esfuerzo de ambos diarios por revelar los contactos de personas relevantes del entorno de Trump con personalidades rusas. La información periodística sobre la trama rusa ha puesto en el ojo del huracán a varios miembros del gobierno y es clave en la investigación de un fiscal especial a la injerencia de Moscú.

Personalidades de Hollywood cuestionan el movimiento #MeToo

Por otro lado, se dio el premio de periodismo explicativo, y fue para un proyecto en vídeo, audio y texto de los diarios Arizona Republic y USA Today sobre las dificultades logísticas de la promesa de Trump de construir un muro fronterizo con México.

El galardón de periodismo internacional fue para la agencia Reuters, por su cobertura de la guerra contra las drogas del gobierno filipino. La agencia también ganó un premio de fotografía por la crisis de los rohingya en Myanmar.

En cuanto a los premios no periodísticos, una de las sorpresas fue que el rapero Kendrick Lamar ganara el premio de música por su álbum DAMN, del que el jurado destacó cómo captura la "complejidad" de la vida de la población negra en EU. Es la primera vez que un cantante de música clásica o jazz no se lleva el galardón. En los premios literarios, Andrew Sean Greer ganó el de ficción por su libro Less y James Forman Jr el de no ficción por Locking Up Our Own: Crime and Punishment in Black America. Martyna Majok se llevó el de teatro por la obra Cost of Living.

¿Qué son los Pulitzer?

Los premios Pulitzer son galardones por logros en el periodismo impreso y en línea, la literatura y la composición musical en los Estados Unidos.

Fueron establecidos en 1917, según las disposiciones del testamento del editor estadounidense de origen judío y húngaro Joseph Pulitzer, y la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York está a cargo de su administración.

Joseph Pulitzer (Imagen de El Mundo)

Los premios se otorgan anualmente en 21 categorías; en 20 de ellas, los ganadores reciben un certificado y un premio en efectivo de 10 000 dólares. Mientras que el ganador en la categoría de servicio público del concurso de periodismo obtiene una medalla de oro.

Con información de El País

