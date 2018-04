Premios

"Una mujer fantástica" la gran ganadora en los Premios Platino 2018

La cinta chilena se llevó cinco estatuillas la noche de ayer en la V edición de los Premios Platino de Cine Iberoamericano en Xcaret, en la Riviera Maya

REDACCIÓN 30/04/2018 11:01 a.m.

El Premio Platino a la Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie fue para la española Blanca Suárez por Las chicas del cable. (FOTO TOMADA DE LA WEB)

El día de ayer se llevaron a cabo la quinta edición de los Premios Platino de Cine Iberoamericano¬† en Xcaret, en la Riviera Maya y la película chilena "Una mujer fantástica", dirigida por Sebastián Lelio y protagonizada por la actriz transgénero Daniela Vega, fue la gran ganadora de la noche.

"Una mujer fantástica" logró el Premio Platino a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción, así como el de Mejor Dirección, Mejor Guión, Mejor Interpretación Femenina y Mejor Dirección de Montaje.

El actor Esaí Morales, la actriz mexicana Irene Azuela y el director mexicano Michel Franco anunciaron el galardón más esperado de la noche en favor de "Una mujer fantástica", que ha conseguido multitud de premios.

"Una mujer fantástica" cuenta la historia de Marina, una mesera y cantante, y Orlando, un hombre mayor, que están enamorados y planean un futuro juntos.

Después de que Orlando enferma repentinamente y muere, Marina se ve obligada a enfrentar a su familia y a la sociedad, y lucha para demostrarles quién es: una mujer fuerte, pasional... fantástica.

El director, guionista, productor y montajista chileno, Sebastián Lelio, recibió el premio emocionado y afirmó que "una de las razones por las que hicimos esta película es porque era muy hermoso ver cómo Daniela Vega que se había caído algunas veces lograba levantarse con gracia y poesía".

?? | "blanca_suarez triunfa en los Premios Platino 2018. La actriz recibe el premio a 'Mejor interpretación femenina en miniserie o teleserie' por su personaje de Lidia Aguilar en las @chicasdelcable. ESTAMOS SÚPER FELICES !!!!!!! ??????" @palomajuanes via Instagram pic.twitter.com/Ngue2Gr1ML — Blanca Suárez Argentina (@BlancaSuarezAr) 30 de abril de 2018

Añadió que "los que contamos historias tenemos la posibilidad de proponerle al espectador una nueva luz con que observar los fenómenos, despertar una nueva perspectiva, conciencia, que quizá se pueda convertir en acción y luego de la acción pasar al cambio, eso es un gran poder y una responsabilidad preciosa".

La actriz transgénero Daniela Vega, ganadora del Premio Platino a la Mejor Interpretación Femenina, señaló que "yo me he caído muchas veces en la vida y me he parado todas esas veces".

"Les invito a ustedes a caerse, a experimentar la humanidad y a levantarse muchas veces", dijo, e insistió en la reivindicación de los derechos de las mujeres, de los derechos humanos en general, de la igualdad, de los hombres y seres olvidados.

INÉS GÓMEZ MONT COMPARTE ULTRASONIDO EN VIVO Y NO PUEDE EVITAR LAS LÁGRIMAS

??#PremiosPlatino2018 ?? Una publicación compartida de TINI (@tinitastoessel) el 29 Abr, 2018 a las 2:47 PDT

Sostuvo que la reivindicación de la mujer demuestra una transformación de la sociedad y un gran salto a la libertad, "Reivindicar es tener opciones y más libertades para las mujeres", acotó.

El Premio Platino a la Mejor Interpretación Masculina fue para el actor chileno Alfredo Castro por la película "Los perros", dirigida por Marcela Said Cares.

En la película, Mariana, (40) mujer perteneciente a la burguesía chilena, toma clases de equitación con Juan (65), un excoronel de ejército. Un día, llegan buscando al excoronel por su participación en crímenes durante la dictadura.

El Premio Platino a la Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie fue para la española Blanca Suárez por "Las chicas del cable".

En tanto, el Premio Platino a la Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie fue para Julio Chávez por "El maestro".

El Premio Platino a la Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana fue para "El ministerio del tiempo", y el galardón fue recogido por su creador Javier Olivares, quien hizo un homenaje a su hermano fallecido y co-creador de la serie Pablo Olivares.

El Premio Platino a Mejor Película de Animación fue para "Tadeo Jones 2: El secreto del rey Midas". El productor Nico Matti recogió el galardón y aseguró que hacer una película de animación sólo se logra con un equipo muy comprometido.

La coproducción de Argentina, México, Portugal, España y Brasil, "Zama", dirigida por Lucrecia Martel y protagonizada por el mexicano Daniel Giménez Cacho logró tres premios Platino, el de Mejor Dirección de Arte para Renata Pinheiro y el de Mejor Dirección de Fotografía, para Rui Poças.

Asimismo, el de Mejor Dirección de Sonido, para Guido Berenblum.

El Premio Platino a Mejor Documental fue para "Muchos hijos, un mono y un castillo", dirigida por Gustavo Salmerón.

auc

