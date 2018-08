Películas más taquilleras, la nueva categoría de los premios Oscar

Habrá cambios en la próxima entrega de Premios Oscar, La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, hará tres nuevos ajustes a la ceremonia de premiación, dijo John Bailey, presidente de la Academia.

De acuerdo con Huffpost, en primer lugar se agregará una nueva categoría a los Premios Oscar, "Mejor Filme Popular", que deberá incluir producciones que lideran las taquillas, esas cintas usualmente son ignoradas por los miembros de la Academia.

Change is coming to the #Oscars. Here's what you need to know:



- A new category is being designed around achievement in popular film.

- We've set an earlier airdate for 2020: mark your calendars for February 9.

- We're planning a more globally accessible, three-hour telecast. pic.twitter.com/oKTwjV1Qv9