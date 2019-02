Conoce la lista completa de los ganadores de los Grammy 2019

REDACCIÓN 10/02/2019 08:05 p.m.

Esta noche se llevaron a cabo la 61 entrega de los Premios Grammy 2019, donde los ganadores son los amantes de la música.

Recordemos que los Grammy premia a los artistas más destacados de la industria musical, se lleva a cabo en el Staples Center de Los Ángeles.

A continuación, te compartimos la lista completa de los ganadores

Mejor interpretación pop dúo/grupo

Lady Gaga por "Shallow"

Childish Gambino sorprendió al llevarse el Grammy a la Mejor Canción del Año, con "This Is America".

Kacey Musgraves se convirtió en la gran ganadora de la categoría "Mejor álbum Country" con su material "Golden Hour".

El premio Mejor Canción Rap se lo llevó Drake gracias a su tema "God's Plan".

El premio de "Mejor Álbum R&B" fue para H.E.R

miren como HER les hace una reverencia a los chicos y como ellos se la devuelven, independientemente de si ella lo hizo por el momento o porque sabe de la cultura coreana, fue un momento precioso. aparte miren la sonrisa de Taehyung, esta feliz.@BTS_twt

pic.twitter.com/VH3XjgTaIc — GUCCI ?? ; #BTSxGRAMMYs (@dolcetaegi) 11 de febrero de 2019

Cardi B se lleva el Grammy en la categoría de Mejor Álbum Rap, gracias a su trabajo Invasion Of Privacy.

El premio a Mejor Nuevo Artista fue para Dua Lipa

El premio a Álbum del Año se lo lleva Kacey Musgraves por su material Golden Hour.

El premio a Grabación del Año fue para Childish Gambino por su tema "This Is America".

MEJOR ÁLBUM POP VOCAL

Sweetener- Ariana Grande

MEJOR PERFORMANCE POP EN SOLITARIO

Joanne- Lady Gaga

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA REGIONAL MEXICANA

¡México Por Siempre!- Luis Miguel

MEJOR CANCIÓN ESCRITA PARA VISUAL MEDIA

Shallow- Lady Gaga & Bradley Cooper

MEJOR SOUNDTRACK PARA VISUAL MEDIA

Black Panther- Ludwig Göransson

MEJOR SPUNDTRACK DE COMPILACIÓN PARA VISUAL MEDIA

The Greatest Showman- Hugh Jackman (& Various Artists)

MEJOR COUNTRY SOLO PERFORMANCE

Butterflies- Kacey Musgraves

MEJOR CANCIÓN DE PELÍCULA

Quincy- Quincy Jones

MEJOR VIDEO MUSICAL

This Is America- Childish Gambino

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA REGIONAL- RAÍCES

No 'Ane'i- Kalani Pe'a

MEJOR ÁLBUM TROPICAL LATINO

Anniversary- Spanish Harlem Orchestra

MEJOR ÁLBUM LATIN ROCK, URBANO O ALTERNATIVO

Aztlán- Zoé

MEJOR ÁLBUM LATIN POP

Sincera- Claudia Brant

MEJOR ALBUM DE AUDIOLIBRO O STORYTELLING

Faith - A Journey For All- Jimmy Carter

MEJOR ÁLBUM PARA NIÑOS

All The Sounds- Lucy Kalantari & The Jazz Cats

MEJOR ÁLBUM FOLCKLÓRICO

All Ashore- Punch Brothers

MEJOR ÁLBUM DE BLUES CONTEMPORÁNEO

Please Don't Be Dead- Fantastic Negrito

MEJOR ÁLBUM DE BLUES TRADICIONAL

The Blues Is Alive And Well- Buddy Guy

MEJOR ÁLBUM BLUEGRASS

The Travelin' McCourys- The Travelin' McCourys

MEJOR ÁLBUM AMERICANO

By The Way, I Forgive You- Brandi Carlile

MEJOR CANCIÓN DE RAÍCES AMERICANAS

The Joke- Brandi Carlile

MEJOR PERFORMANCE DE RAÍCES AMERICANAS

The Joke- Brandi Carlile

MEJOR ÁLBUM NEW AGE

Opium Moon

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA DEL MUNDO

Freedom- Soweto Gospel Choir

MEJOR ÁLBUM GOSPEL

Unexpected- Jason Crabb

MEJOR ALBUM CONTEMPORÁNEO CRISTIANO

Look Up Child- Lauren Daigle

MEJOR ÁLBUM GOSPEL

Hiding Place- Tori Kelly

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA

Colors- Beck

