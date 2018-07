GASOLINA

Así ha aumentado el precio de la gasolina con Peña y lo que propone AMLO

El ganador de la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró durante su campaña que los precios de la gasolina ya no subirían

09/07/2018

Desde el 2012, los precios de los combustibles han registrado incrementos graduales (Foto. tomada de la web)

Uno de los temas más importantes en toda transición de gobierno en México es el del precio de la gasolina.

El ganador de la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró durante su campaña que los precios de la gasolina ya no subirían; como promesa para contrarrestar las impopulares medidas de gasolinazos y las críticas a la reforma energética.

En los posteriores días de su victoria, han salido detalles de cómo operarían los precios de la gasolina, por lo que a continuación La Silla Rota presenta un balance de la evolución del precio del combustible durante la administración de Enrique Peña Nieto, cómo operan los precios de la gasolina tras su liberación y cuál es el modelo que propone López Obrador.

Gasolina sólo aumentará lo de la inflación

Aumento del 60% del precio de la gasolina con Peña

Desde el 2012, año en que el presidente Enrique Peña Nieto inició su sexenio, los precios de los combustibles han registrado incrementos graduales.

Pese a los anunciados beneficios de la Reforma Energética que, según el presidente, evitarían alzas abruptas en el precio de los combustibles, su comportamiento muestra otra realidad, pues no sólo no bajaron los precios de los combustibles, en este sexenio ya aumentaron 60%.

Del año 2012 a 2016, año previo a la liberalización de los combustibles, la Magna y la Premium incrementaron un 29.32% y 30.25%, respectivamente.

De febrero de 2013 a febrero de 2018, $6.78, $7.31 y $7.26, se ha incrementado el costo de la gasolina Magna, la Premium y el del diésel, respectivamente.

En febrero de 2013, los precios de éstos eran de $11.03 para la gasolina Magna, $11.59 para la Premium y $11.39 para el diésel, según la Comisión Reguladora de Energía.

Para el 8 de febrero de este 2018, y según datos reportados a la Comisión Reguladora de Energía, el precio máximo en que se vendió la Magna fue de $17.81; el de la Premium fue de $18.90, mientras que el diésel tuvo un costo máximo de $18.65.

En 2012 el precio de la gasolina Magna era de 10.81 pesos por litro; en 2013 subió a 12.13 y para 2014 el costo fue de 13.31 pesos por litro.

Los años 2015 y 2016 también registraron aumentos graduales: 13.57 y 13.98 pesos por litro, respectivamente. Para el caso de la gasolina Premium, en 2012 se comercializaba en 11.37 pesos por litro; en 2013 en 12.69 y para 2014 llegó a 14.11 pesos por litro.

En 2015 volvió a aumentar hasta llegar a los 14.38 pesos por litro y en 2016 se vendió en 14.81, su mayor incremento desde 2012.

El diésel es otro de los petrolíferos que han registrado aumentos en sus precios en lo que va del sexenio. De 2012 a 2016 tuvo un incremento de 30.97%.

En 2012, el litro de diésel se comercializaba en 11.17 pesos, para 2013 aumentó a 12.49 y en 2014 se vendió en 13.94 pesos.

Los años 2015 y 2016 también registraron incrementos: 14.20 y 14.63 pesos por litro, respectivamente.

¿Cómo se calcula el precio de la gasolina actualmente?

Son cuatro factores los que determinan el costo final por litro para los usuarios, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

· Impuestos (IEPS e IVA): El Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios, es un gravamen que se paga por la producción de diferentes productos como la gasolina, el licor, la cerveza y el tabaco. En el caso de la gasolina, las empresas expendedoras cobran este impuesto a sus clientes, por lo que es un factor que determina el costo final, aunado con los demás impuestos que debe pagar cualquier empresa en México.

· Referencia Internacional: Cuatro de cada 10 barriles de petróleo en el país se importan de otros lugares, por lo que el precio que se oferta en el mercado internacional afecta directamente a la producción de 2 gasolina en México. De la misma forma impacta la fluctuación del dólar en comparación con el peso, ya que la compra de petróleo se hace en dólares. Es decir, si el precio de importación es mayor, todo el proceso incrementa también su costo.

· Transporte y distribución por región: Es el gasto que realiza cada empresa expendedora para la distribución de la gasolina que compra de Pemex para la venta a los ciudadanos. El costo final que tendrán los litros de combustible tendrá que ver con el gasto en este proceso de transportación.

· Margen comercial de menudeo: El margen comercial es el margen que hay entre el costo del producto, en este caso la gasolina, que compran directamente con el proveedor, que es Pemex y el costo final que pone el empresario para el usuario o consumidor. Lo que significa que cada expendedora valorará el costo que tuvo para adquirir la gasolina, y determinará cuánto de eso le cobra al consumidor al venderle el combustible. Esto es básicamente la liberación de la gasolina.

¿Qué es lo que propone AMLO?

El virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha dicho al respecto que durante los primeros tres años de su mandato el precio de la gasolina sólo aumentará el equivalente a la inflación y, pasado ese tiempo, el país contará con la infraestructura para que los precios bajen.

"Tres años no van a haber gasolinazos, no sólo no van a haber gasolinazos, no va aumentar más allá de la inflación el gas, el diesel y la energía eléctrica, es mi compromiso, después de los tres años que ya tengamos producción de gasolinas en México -porque vamos a rehabilitar las seis refinerías y vamos a construir una refinería para dejar de comprar la gasolina en el extranjero- vamos a bajar los precios", dijo en una reunión con la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN).

En ese caso, el precio será determinado por el Ejecutivo, con base en la inflación, que está calculada en 3% según Banxico y en 4% o 5% de acuerdo con el nominado para ser secretario de Hacienda en la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Carlos Urzúa.

