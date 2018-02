INCERTIDUMBRE EN GASOLINAS

Precio de gasolina podría bajar, pero no el del gas: SHCP

Hacienda informó que en los últimos días hubo un ajuste a la baja en los precios del crudo; por lo tanto, las gasolinas podrían estar en la misma tendencia

13/02/2018

Un ajuste a la baja en los precios del crudo a nivel internacional, podría ajustar el precio de las gasolinas: SHCP. (Foto tomada de la web).

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en los últimos días se ha visto un ajuste a la baja en los precios del crudo a nivel internacional, por lo que el precio de la gasolina podría seguir la misma tendencia.

"Pese a que es difícil hacer una predicción en cuanto a los precios de las gasolinas, en las últimas semanas el precio del petróleo ha caído, por lo que la fórmula podría seguir estos movimientos", enfatizó.

En entrevista para el programa Despierta, reafirmó que "en los últimos días hemos visto un reajuste en los precios de los mercados de valores, pero también del petróleo, así que se ve que los precios no han seguido subiendo y nosotros esperaríamos más gradualidad y más estabilidad".

Cuesta de enero: alza de precios

En referencia a los precios del gas, González Anaya dijo que la situación es diferente debido a que en época de frío, el precio del gas LP sube, tanto en Estados Unidos como en México.

Informó, además, que los márgenes de distribución del gas han aumentado. "Estamos trabajando en ello para ver cómo fomentamos la competencia para que regresen a su normalidad. Tenemos que trabajar para que se reduzcan los márgenes en distribución, para que haya más competencia", sostuvo.

En cuanto al impacto de esos precios en los alimentos, el encargado de las finanzas en México comentó que, cada enero, debido a la llamada "cuesta de enero", existe un alza estacional en los precios.

Incertidumbre electoral

No obstante, si se compara el alza de precios de este enero con el alza del pasado y promedio de otros anteriores, "éste ha sido mucho más bajo. No queda claro que haya subido la inflación en estos momentos y (las alzas) han sido menores de lo típicamente registrado". Referente a las posibles presiones sobre la economía, reveló que las elecciones siempre traen en todas partes del mundo incertidumbre, porque no se sabe cuál será el resultado y México no es la excepción.

Comentó que el trabajo de Hacienda es asegurar que existan políticas prudentes y conservadoras para que haya estabilidad. "Nos mantenemos fuera del debate electoral pero las elecciones importan y provocan incertidumbre, por lo que debemos asegurar que esta incertidumbre se asimile de la mejor manera y de la manera más ordenada posible".

También abordó en tema de Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En este sentido, dijo que hace aproximadamente un año Estados Unidos salió del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y no había una idea concreta de planes sobre el TLCAN.

"Hoy hay un proceso y un diálogo. Llevamos seis rondas exitosas, se han cerrado varios capítulos y hay otros avances importantes. Va a haber una ronda en México, entonces el escenario central es que vaya caminando y poco a poco esta incertidumbre se ha venido disipando, no sabemos el resultado pero confío en que se llegue a buen puerto y las negociaciones continúen".

Referente a la también polémica reforma fiscal en Estados Unidos detalló que, "llevamos mes y medio ya viviendo con este nuevo régimen fiscal y todos estos rumores de que iba a haber fuga de capitales y movimientos de inversión no han ocurrido; esto a nosotros nos da perspectiva, como a todos los demás países del mundo, de poder reaccionar de manera adecuada y hemos reflexionado alrededor del contenido de esta reforma fiscal, que se va a financiar con una enorme cantidad de deuda en ese país".

Y agregó: "Esto se puede porque Estados Unidos es dueño de la moneda reserva del mundo, nosotros no, por lo que nuestros campos de acción son más reducidos, sin embargo, trabajamos con el sector privado para ver qué medidas se pudieran tomar sin afectar la salud de las finanzas públicas y recordando que el paquete económico de ingresos y de gasto ya se aprobó para este año".

El funcionario federal finalizó diciendo que hay tratados de doble tributación; es decir, todo un andamiaje alrededor del régimen tributario en las inversiones. "Por lo que estos movimientos no han existido, además de que el peso se mantiene en un nivel razonable, los mercados de bonos se mantienen, estamos tranquilos en ese sentido".

