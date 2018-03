SIGUE LA DESBANDADA

Líder legislativo de PRD en Oaxaca se une a Morena

El coordinador de los diputados Carol Antonio Altamirano renunció a su posición y anunció su adhesión a Morena para respaldar el proyecto de AMLO

ALONDRA OLIVERA/ CORRESPONSAL 13/03/2018 12:51 p.m.

Líder legislativo de PRD en Oaxaca se une a Morena. Foto Alondra Olivera/Corresponsal

OAXACA, Oaxaca.- El coordinador general de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carol Antonio Altamirano renunció a su posición y anunció su adhesión a Morena para respaldar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador.

El diputado local aseguró que su salida del PRD no obedece a que no le dieron alguna candidatura, "me voy porque el único con posibilidad de ganar al PRI y evitar que siga gobernando en los Pinos es Andrés Manuel López Obrador".

Sostuvo que presentó su renuncia a la coordinación parlamentaria del PRD en la LXIII legislatura, pero no dejará los temas pendientes como es la reconstrucción en el Istmo de Tehuantepec.

Antonio Altamirano aclaró que su deber esta con los ciudadanos que le han dado el voto en las urnas y no la cúpula partidista.

"Nunca he luchado por un cargo plurinominal, en el PRD siempre he ido a ganar el voto, a mí no me regalaron nada; fui a una contienda interna para ser edil de Ixtaltepec, fui a las urnas para disputar la diputación local, un distrito que nunca había ganado el PRD; de ahí competimos por la diputación Federal y nuevamente fui candidato a diputado local nuevamente en condiciones complejas y gané".

El diputado indicó que, en su región, el Istmo de Tehuantepec, encontró un desánimo de las bases perredistas quienes han manifestado su respaldo a López Obrador para la jornada electiva del 1 de julio.

Indicó que el PRD en Oaxaca enfrenta un secuestro de cúpulas y tribus que lo están pulverizando. "Un partido que quiere ser exitoso tiene que privilegiar los cuadros que van ganar, pero no puede, primero, privilegiar candidaturas plurinominales".

Aseguró que hasta el momento no tiene ninguna candidatura en Movimiento de Regeneración Nacional.

