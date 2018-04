COMPRA DE VOTOS

Acusan a PRD de comprar votos en Coyoacán

Los beneficiarios deben dar a cambio una copia de su credencial de elector y otra de su comprobante de domicilio

Integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) condicionaron a habitantes de la delegación Coyoacán al ofrecieron dinero a cambio de entregar su voto y acudir a los eventos de ese partido.

De acuerdo con Reforma, los perredistas repartieron tarjetas de despensa con 4 mil pesos de los programas Por Ti y A Tu Lado, acciones de carácter institucional a las que la demarcación destina recursos

Al menos 5 testimonios señalaron que las tarjetas se reparten en oficinas de la delegación, así como por brigadistas del PRD en las colonias Santa Úrsula Coapa y Ajusco.

Para que sea entregada la mica, los beneficiarios deben dar a cambio una copia de su credencial de elector y otra de su comprobante de domicilio y si se descubre que también ayudan a otros partidos, se les suspende el depósito.

Asimismo, el diario indicó que, según información publicada en la Gaceta de Gobierno de la CDMX, la delegación Coyoacán destinó 37.2 millones de pesos a Por Ti, a fin de beneficiar a más de 14 mil habitantes de la demarcación.

María, una vecina de la colonia Ajusco, dijo que el monedero Por ti le fue entregado en su hogar por parte de un perredista conocido como Hugo Barrios.

El apoyo a María se suspendió cuando la vieron hablar con integrantes de Morena.

"Tengo un puesto en la calle y un día pasó gente de Morena y llegaron los del PRD a agredirlos, y desde ahí, ya no me hablan, ya no me ofrecen nada", aseguró la vecina, según Reforma.

La vecina, acusó que para que la ayuda sea entregada deben acudir a donde los perredistas les digan y votar por ellos e indicó que el partido pone gente cerca en las cacillas.

A otra vecina de nombre Anabel explicó al diario que luego de recibir el depósito, decidió ser representante de casilla del PRI y le retiraron el apoyo.

También señaló que hay un "acarreado" que acude a los hogares y "casi te forzan a que vayas a votar. Te llevan".

Juana, otra de las vecinas, dijo al rotativo que en enero, fue requerida para apoyar con porras a la ahora aspirante al Gobierno de la Ciudad de México por la coalición Por México al Frente, Alejandra Barrales, en San Pablo Tepetlapa.

