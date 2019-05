Icónicas portadas que causaron polémica, marcando un antes y un después en la música

REDACCIÓN 17/05/2019 09:08 p.m.

Antes de la era tecnológica y aún después de ella, las portadas de los discos han representado un elemento fundamental en la cultura. Esas tapas de cartón que en algún momento pudimos considerar estorbosas o inservibles, y que pensamos solo protegían lo verdaderamente importante el acetato. En realidad se convirtieron en icónicos objetos, testigos de una época donde todo era cambio, la música, la religión, la política, la sexualidad, el arte, el pensamiento e incluso la moral, todas ellas atravesaban por una revolución.

Las portadas de los discos además de ser el pasaporte necesario para forjar la leyenda de un artista, también han sido el lienzo de pintores, artistas gráficos, fotógrafos e ilustradores, quienes consiguieron no solo visualizar, sino consagrar cada propuesta sonora.

En la actualidad estamos bombardeados por el material publicado en plataformas digitales, ahora tiene más peso conocer el primer single (sencillo) de un artista que la portada de su material; la irreverencia ya no nos asombra, pero esto no fue siempre así. Tuvieron que pasar décadas llenas de censura, para que los artistas de hoy pudieran expresarse en "plenitud". Más allá de géneros, el rock fuel que le abrió la puerta a muchos.

La manifestación cultural del rock, siempre ha buscado la rebeldía, el no dejarse someter a ningún convencionalismo, atadura o moda. Nada ni nadie ha podido ensombrecer el aura de libertad de este movimiento. Muchos han sido los instrumentos utilizados por los artistas para dar rienda a todo lo que llevan dentro, el principal claro está, la música, tanto la contenida en los discos como la realizada en directo en un concierto. Otra de las plataformas para enseñar al mundo su libertad creativa, fueron las portadas de los discos.

Un sinfín de bandas de Rock, han usado el arte de la portada para jugar una broma, mostrar algo bizarro o en verdad escabroso, de hecho, algunas de estas icónicas tapas, hoy en día siguen resultando muy impactantes.

LAS PORTADAS MÁS ICÓNICAS Y POLÉMICAS EN LA HISTORIA DE LA MÚSICA:

Mayhem - Dawn of the black hearts (1991)

La portada más macabra de la historia, aunque se trate de un disco no oficial (es un disco en vivo pirata o bootleg) merece estar en el número uno porque aparte de lo enfermo de la foto real del vocalista muerto como portada, la historia es completamente aterradora.

El cantante de Mayhem, Dead (nombre artístico de Per Yngve Ohlin), se suicidó el año 1991 en su casa con una escopeta. El nombre Dead se debe a su gran interés por la muerte, la oscuridad y la decadencia. Era una persona tranquila e introvertida. Era conocido por enterrar su ropa semanas antes de un concierto y desenterrarlas en la noche de la tocada. De esta manera, tendría al usarla la esencia de la muerte: ropa rasgada, sucia, e infestada. Durante un viaje de Mayhem en Suecia, encontró varios cuervos muertos que recogió y almacenó en una bolsa plástico. Antes de los conciertos, Dead inhalaba la bolsa con los cuervos muertos, ya que según decía inhalaba el olor de la muerte. En varias ocasiones, Dead se cortó con cuchillos de caza y con vidrios rotos. Durante una presentación en Sarpsborg, Noruega en 1990, se cortó con una botella rota de manera tan grave que tuvo que ser llevado a un hospital por la pérdida de sangre.

El 8 de abril de 1991, el guitarrista de Mayhem, Øystein "Euronymous" Aarseth, encontró a Dead muerto, con el cuello y las muñecas cortadas y una herida de escopeta en la cabeza. La nota del suicidio que se encontró decía simplemente: "Disculpen por toda la sangre" (el baterista de Mayhen, Hellhammer, dijo más adelante que la nota era aún más detallada, incluyendo las disculpas por tener que utilizar la escopeta dentro de la casa porque el cuchillo era demasiado pequeño para acabar el trabajo). Realmente lo que Dead intentó fue cortarse el cuello y las venas para desangrarse en un bosque, pero desistió de su intento porque tardaba demasiado en morir, fue entonces cuando utilizó la escopeta para volarse la cabeza. Euronymous corrió a comprar una cámara fotográfica y tomó imágenes de la escena que se filtraron y fueron utilizadas sin autorización en el "Dawn Of The Black Hearts", que contiene las grabaciones en Sarpsborg previamente mencionadas.

Dicho disco fue editado por Mauricio "Bull Metal" Montoya, jefe del sello WarMasters Records (que, a propósito, también se suicidó el año 2005). La leyenda cuenta que Euronymous comió partes del cerebro de Dead e hizo collares con fragmentos de su cráneo. Su collar fue más adelante robado mientras realizaba un viaje. También se rumora que pedazos del cráneo de Dead fueron enviados a bandas que Euronymous consideró como "dignas", por ejemplo la banda suiza Samael. La saga continuó el año 1993 con el asesinato de Euronymous por parte de Varg Vikernes, miembro de Burzum (que ostenta otra macabra portada), por razones aún inciertas. El disco salió al mercado con una edición limitada de 300 copias pero al día de hoy se ha editado en muchos otros países. El resultado de toda esta historia, tanto si los protagonistas fuesen los citados u otros y si los hechos fueran reales o no, tiene como resultado algo nunca visto: el disco de una banda con la imagen de su cantante muerto en la portada. Más retorcido imposible.

CRIPPLE BASTARDS - ALMOST HUMAN (1999)

El Grindcore de Cripple Bastards no pasará precisamente a los anales de la música extrema como algo memorable, pero si hay algo que ha llamado la atención tanto a la crítica como al público especializado desde su debut en 1999, es la portada que hoy nos trae aquí... Un veterano de la guerra de Vietnam apuntando con un revolver a una señorita, para que ésta practique una felación.

El material para la confección de dicha portada fue extraído de la película "Forced Entry", un film enmarcado dentro del género pornogore, considerada actualmente como un clásico de culto entre los cinéfilos más atrevidos. "Forced Entry" fue el debut en la dirección del mítico Shaun Costello con el no menos mítico Harry Reems de protagonista (el violador asesino de la portada de Cripple Bastards)... En definitiva un film extraño, underground y oscuro que sorprende por estar rodado en 1972 y por formar parte de este artículo de portadas.

La propia banda explicó por qué usó porno y violencia para ilustrar su portada: "El título "Almost Human" (casi humano) da un sentido bastante claro del significado de la portada. Es un retrato de la degradación humana, lo ´primitivamente humano´ es la condición actual del hombre moderno, un mundo paralelo de insensibilidad reemplazado gradualmente por la identidad verdadera de los seres humanos. Cualquiera que lea las letras de Cripple Bastards se hará una idea clara de lo que queremos decir y resolverá toda duda sobre nuestra posición a un tema tan escabroso. El contenido en ´Almost Human´ es un retrato de la degradación humana, la insensibilidad, y la naturalidad para ser cegados con una realidad que se explaya con el abuso, la indiferencia, la resignación y en ningún caso se trata de una apología a la violación, la violencia de género y el sexismo".

THE BEATLES – SGT. PEPPER´S LONELY HEARTS CLUB BAND (1967)

Se trata de una postal que literalmente reúne a una infinidad de personalidades relevantes a nivel cultural. Allí podemos identificar 58 caras de escritores, actores, músicos y, por supuesto, varias versiones de los Fab Four. De hecho, la teoría sobre la muerte de Paul McCartney señala que en dicha portada, se estaría ilustrando su sepelio. A los más curiosos los invitamos a revisar la lista completa de sus protagonistas.

MARDUK - FUCK ME JESUS (1987)

La reedición del primer demo de los black metaleros suecos, cuya portada insinuaba a una chica sodomizándose con un crucifijo encontró la prohibición en muchos países y un gran escándalo en infinidad de grupos religiosos y conservadores.

PINK FLOYD – THE DARK SIDE OF THE MOON (1973)

El creador del cuadro con un prisma refractando luz más famoso de la historia es George Hardie. Pero en su momento, los miembros de la legendaria agrupación de rock progresivo tenían siete opciones para escoger cuál sería la ilustración de su nuevo material discográfico. Durante una reunión para decidirlo, los cuatro coincidieron en que el triángulo con el arcoíris era la indicada. Por suerte, no se equivocaron.

MOLOTOV - ¿DÓNDE JUGARÁN LAS NIÑAS? (1997)

El título parodiaba al disco ¿Dónde jugarán los niños? de Maná. El juego de palabras venía reforzado con la imagen de una jovencita de secundaria pública, con los calzones a medio bajar, sentada en la parte trasera de un automóvil. Por si fuera poco, incluía letras altisonantes como en Puto y Chinga tu madre. Las tiendas se negaron a vender el álbum, por lo menos en los primeros meses.

JOHN LENNON & YOKO ONO – UNFINISHED MUSIC NO.1: TWO VIRGINS (1968)

La portada mostraba a Lennon y Onno con un desnudo frontal, y en el dorso del disco un desnudo trasero. La misma provocó un escándalo, instando a los distribuidores a venderlo con un papel marrón tapando gran parte de la fotografía. Las copias del álbum serían embargadas por obscenas en algunas jurisdicciones, incluyendo 30 mil copias en Nueva Jersey. Asimismo, y aunque se mostrara opuesto a la portada, Paul McCartney contribuyó con una cita que puede leerse en la parte inferior de la portada: "Cuando dos grandes santos se reúnen, es una experiencia humilde. Las largas batallas para probar que era un Santo." Tras ser censurada y tapada con una cubierta marrón, se imprimiría una referencia bíblica en la contratapa que dice lo siguiente: "Estaban los dos desnudos, el hombre y su mujer, sin avergonzarse uno de otro." (Génesis, 2:25) John Lennon. Se dijo de la portada que en realidad alteraba tanto a la gente y a las autoridades por tratarse solo de dos "ex drogadictos fuera de forma". Fue la primera vez que un hombre se mostraba públicamente tan "al desnudo".

REGURGITATE - CARNIVOROUS ERECTION (2000)

El gore es grotesco de por sí, pero los suecos Regurgitate lo llevaron un poco más lejos... creemos que no hay duda de por qué fue censurada esta portada.

THE VELVET UNDERGROUND – THE VELVET UNDERGROUND & NICO (1967)

La intensa relación entre el artista plástico Andy Warhol y la agrupación liderada por Lou Reed es bastante conocida. El punto más alto de su etapa juntos fue la producción de este disco cuya portada muestra una serigrafía de Warhol. Una de las novedades de la misma es que la cáscara de la banana es un sticker removible que nos muestra el interior de la fruta, aunque todo buen coleccionista sabrá que lo mejor es no despegarlo. Y si bien en su momento el álbum no alcanzó un éxito masivo, hoy es considerado unos de los cimientos del rock alternativo y se siguen imprimiendo nuevas ediciones.

SCORPIONS – VIRGIN KILLER (1976)

Inicialmente la carátula del disco mostraba a una niña desnuda, con su región púbica tapada por un efecto de vidrio roto. Fue censurada, tal como ocurrió con el disco anterior, "In Trance", que mostraba claramente el seno de una modelo.

En 2008, volvió a estar en el tapete, debido a que la Internet Watch Foundation (IWF) (fundación de vigilancia de internet), una organización no gubernamental del Reino Unido, añadió al artículo en inglés Virgin Killer de Wikipedia a su lista negra debido a que la enciclopedia en línea usó una imagen de la portada original del álbum. Como resultado, la mayor parte de las personas con ISPs británicas fueron bloqueadas para poder ver el artículo por completo. A pesar de que la controvertida imagen está en la caja de la edición de lujo vendida en todo el mundo, la IWF clasificó a la imagen de la portada como "una imagen potencialmente ilegal sobre un niño alojada fuera del Reino Unido" (mientras que su mecanismo de informes especifica solamente ´imagen sobre abuso sexual de menores fuera del Reino Unido´).

No obstante, 48 horas después retiraron dicho bloqueo, ya que según indicaron las mismas fuentes, lograron el resultado contrario y dieron más publicidad a dicha portada, pues comprobaron que las búsquedas por la palabra Scorpions "había crecido de manera exponencial desde que se bloqueó el acceso a su página en la Wikipedia".

JIMI HENDRIX – ELECTRIC LADYLAND (1968)

Electric Ladyland fue lanzado en Estados Unidos en septiembre de 1968 y fue el único álbum de Hendrix en llegar al primer puesto en ventas. La edición británica llegó al quinto puesto tras su lanzamiento en octubre, y originalmente contó con una portada diferente y controvertida: como el arte original no llegó a tiempo, fue usada una tapa con mujeres desnudas frente a un fondo oscuro, lo que causó una reacción importante. La portada original se volvió desde entonces la oficial en todo el mundo. La familia de Hendrix, que es dueña de los derechos del álbum y de la mayor parte de su catálogo, afirmó que la tapa original británica no sería usada ya que no le gustaba al mismo Hendrix. Hay una edición rara de CD de los años 1980 que tiene dicha tapa.

LADY GAGA - THE REMIX (2010)

El 15 de abril de 2010, The Guardian informó que Gaga había colaborado con varios artistas, entre ellos Pet Shop Boys, Passion Pit y el rockero Marilyn Manson, para un álbum de remezclas.

El álbum fue lanzado originalmente en Japón el 3 de marzo de 2010, contando con dieciséis remixes de las canciones de Gaga. La edición mundial, la cual cuenta con diecisiete remixes, fue lanzada el 3 de mayo de 2010. El 8 de julio, Interscope Records, discográfica de la cantante, confirmó que el álbum también iba a estar disponible en los Estados Unidos.

En la portada original del álbum, Gaga se muestra sin ropa y con un estilo un tanto rockero. Además, aparece con el cuerpo herido y stickers pegados al cuerpo con leyendas sugerentes que tapan sus partes íntimas. En la portada alternativa, Gaga aparece mirando de perfil con un sombrero blanco y el cabello rojizo.

IRON MAIDEN - SANCTUARY (1980)

El Eddie diseñado para la carátula del single "Sanctuary" trajo la primera censura para Iron Maiden: Eddie aparecía con un cuchillo tras haber apuñalado a Margaret Thatcher por haber arrancado un póster de Iron Maiden de la pared. La carátula fue censurada en el Reino Unido, pero no en el resto de Europa.

QUEEN - BICYCLE RACE (SINGLE - 1978)

Es un trabajo con muchos matices dentro del rock inglés, éste en particular es curiosamente llamativo ya que la banda junto a Roy Thomas Baker (coproductor de Jazz y más adelante de Live Killers) logró incluir una rara pero interesante selección de temas, lo que haría de este disco algo único. Aunque de Jazz no tiene nada, lo que sí tiene es polémica por su caratula; están unas mujeres sin ropa montando bicicletas más polémico en sí fue la portada del single y su respectivo video de 50 mujeres completamente desnudas... en bicicletas.

NIRVANA – NEVERMIND (1991)

La ahora legendaria portada del álbum muestra a un bebé desnudo nadando detrás de un dólar en un garfio de pesca. Según Cobain, él mismo concibió la idea mientras veía un programa de televisión sobre nacimientos en el agua con el baterista Dave Grohl. El garfio y el billete también fueron sus ideas, y fueron superimpuestas posteriormente. El hecho de que se vea el pene del infante, hizo que algunas cadenas se negaran inicialmente a vender el álbum. Nirvana si bien no aceptó modificar la foto (la discográfica había preparado una portada donde no se veía el pene), aceptó poner un sticker que decía "Featuring "Smells Like Teen Spirit," "Come As You Are" and "Lithium" sobre los genitales del bebé.

PATTI SMITH – HORSES (1975)

La madrina del punk fue retratada por su ex pareja y mejor amigo, Robert Mapplethorpe, para la tapa de su disco debut. Según ella misma narra con emoción en su autobiografía Just Kids, vistió una camisa blanca comprada en una tienda de segunda mano, y se puso el saco negro sobre el hombro, buscando emular a Frank Sinatra. Tan solo se usó luz natural en esa sesión de fotos pese a que fue durante una tarde nublada en Nueva York. La mítica ambigüedad sexual de la imagen de Patti se debe en gran parte a esta gran postal.

DAVID BOWIE – ALADDIN SANE (1973)

Maquillado con el mítico rayo rojo que atraviesa su rostro, Bowie ayudó a establecer las bases para la estética de la movida glam que conquistaría el mundo por esos años. Así, el músico en cuestión se vendió como un ser exótico, andrógino y casi extraterreste. La delgadez de su torso desnudo, sin embargo, agrega un toque de fragilidad a su look y lo humaniza. Casi 40 años después, ese retrato sacado por Brian Duffy aún es considerado como "La Monalisa del Pop", y no es para menos.

The Beatles – Yesterday and Today (1966)

Este álbum es recordado por la controversia que rodeó su portada original, la llamada "Butcher Cover", que mostraba a los miembros de la banda vestidos con delantales blancos, cubiertos con muñecas decapitadas y pedazos de carne. El álbum fue retirado debido a la reacción y se colocó una cubierta blanca pegada encima de la original. Hoy en día esos discos se han convertido en objeto de colección.

THE STROKES: ´IS THIS IT´ (2001)

Considerada en varios rankings como una de las mejores carátulas de todos los tiempos, la imagen de la mano enguantada sobre el glúteo de una mujer fue prohibida en los Estados Unidos y tuvo que ser reemplazada. La controversia no se acabó en la portada: en la tierra de la libertad "New York City Cops" tuvo que ser reemplazado con "When It Started" por las susceptibilidades post-9/11.

MARILYN MANSON - HOLY WOOD (2000)

Manson, en 2000 grabó este disco como muestra del dolor que le provocaba la acusación que le hicieran por el caso Columbine, aquella triste matanza en la secundaria del mismo nombre, ubicada en el Condado de Jefferson, Colorado, allá en 1999. El cuerpo crucificado y sin mandíbula del cantante, hasta la fecha sigue causando escalofríos.

Algunas tiendas cubrieron la portada con otra hecha de cartón y en la que solo se veía la cara de Manson.

JANE´S ADDICTION – RITUAL DE LO HABITUAL (1990)

Dos versiones de la carátula del CD salieron a la venta: en la primera aparecen dos mujeres y un hombre desnudos, escultura realizada por el cantante Perry Farrell; en la otra aparecen solamente el nombre de la banda, el del disco y la enmienda de libertad de expresión de la constitución de los Estados Unidos sobre fondo blanco. Esta última portada fue creada para que el disco pudiese venderse en tiendas al estilo Wal Mart o Kmart en las que se prohíbe la venta de artículos relacionados con desnudos.

THE ROLLING STONES – STICKY FINGERS (1971)

La portada del álbum fue realizada a partir de un diseño del artista pop art Andy Warhol. Estaba formado por unos pantalones vaqueros con una cremallera de verdad que se abría. Esta portada fue censurada en España y sustituida por otra en la que unos dedos salían del interior de una lata de melaza. Este último trabajo interpretaba con literalidad el título del disco: Sticky Fingers, en español, "dedos pegajosos". En el año 2003, el canal estadounidense VH1 eligió la portada original del álbum como la primera de su lista de las cincuenta mejores portadas.

RED HOT CHILI PEPPERS - MOTHER'S MILK (1989)

Portada polémica por doble motivo. En primer lugar a la modelo Alaine Dawn, no se le avisó que estaría en la portada del disco o en posters promocionales. Y por supuesto el desnudo y la referencia a la lactancia, hizo enfurecer a los sectores más conservadores.

DAVID BOWIE – DIAMOND DOGS (1974)

La portada presentaba un David Bowie híbrido, mitad perro, pintado por Guy Pellaert. Fue controvertida debido a que la imagen mostraba los genitales "perrunos" de Bowie. En portadas posteriores fueron borrados.

BRUCE SPRINGSTEEN - BORN IN THE USA (1986)

Técnicamente esta caratula nunca fue prohibida, pero si duramente criticada, ya que en la foto, "The Boss", da la impresión de estar orinando la bandera americana.

U2 – BOY (1980)

El álbum presenta un niño con el torso desnudo en la portada. La portada fue cambiada en Canadá y EU por una imagen distorsionada del grupo, debido a la posibilidad de que la banda pudiera ser acusada de pedofilia. Sandy Porter está acreditada como la fotógrafa de dicha portada. El chico de la carátula es Peter Rowan (el hermano de Guggi, un amigo de Bono). También aparece en la portada de Three (1979), War (1983), The Best of 1980-1990 (1998) y Early Demos (2004). El fotógrafo, Hugo McGuiness, y el diseñador de la cubierta, Steve Averill (un amigo del bajista Adam Clayton), continuaron trabajando en las portadas de algunos discos de U2.

LED ZEPPELIN - LED ZEPPELIN (1969)

En un momento en el que la música se caracterizaba por melodías pegajosas y muy rítmicas, apareció en la escena una banda que rompió las convenciones. Haciendo uso del rugido de la guitarra de Jimmy Page y los hermosos gemidos de Robert Plant, la agrupación hizo estallar la escena como en su momento le ocurriera al dirigible de pasajeros alemán Hindenburg (1937), que se desplomó en una enorme llamarada. En su álbum debut, Led Zepellin recreó una de las tantas imágenes del desastre y la convirtió en la carta de presentación con la que irrumpió en la historia.