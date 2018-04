Pornhub anunció que dará servicio premium gratis a ciudades con nombres pornográficos

REDACCIÓN 04/04/2018 08:40 p.m.

Pornhub anunció que dará servicio premium gratuito a algunas personas. El único requisito es que vivas en alguna ciudad, pueblo o comunidad del mundo que tenga un nombre pornográfico.

Pornhub Premium gratis

¿Vives en una ciudad con nombre extraño? Por ejemplo: Vagina, Pene, Cocking, Pussy. De todo hay en el mundo; por ello la página porno más importante quiere premiarte. Así lo informó la cuenta de Twitter oficial de la página; y ahora todo el mundo está perdiendo la cabeza. No dejes de contactarlos si vives en alguna ciudad así.

Estas son otras ciudades del listado: Fucking, Orgy, Rectum, Fingrinhoes, Anus, Balls Cross, Horni Police, Bitsch, Cumming, Titz,

"¿Vives en Lower Dicker? Si vives en uno de estos pueblos especiales que provocaban que te diera pena decir tu ubicación; no temáis. Ahora son parte de los Lugares Premium y tendrán acceso gratuito a Pornhub Premium, ¡porque lo merecen!"

