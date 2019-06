¿Por qué un político paquistaní apareció con un filtro de gato en Facebook Live?

En una transmisión en Facebook Live del político paquistaní Shaukat Yousafzai, apareció con orejas y bigotes de gato lo que provocó que se convirtiera en el hazmerreír del fin de semana en las redes sociales locales.

El incómodo momento sucedió durante una conferencia de prensa trasmitida en vivo el pasado viernes, en la que Yousafzai pretendía informar sobre ciertos asuntos de su gestión, hasta ahí las cosas parecían ir de acuerdo a lo planeado, pero de repente a Yousafzai le aparecieron dos orejas puntiagudas.

Pero, eso no fue todo, también se dejó ver con unas cejas refinadas, una nariz picuda y unos rígidos bigotes acompañados con un fondo suave de rímel.

Él no fue el único que apareció de esa manera en la red social, pues a medida de que la cámara cambiaba de foco, otros colegas de Yousafzai también mostraron el simpático y famoso filtro.

According to KP government´s social media team we now have a cat in the cabinet #Filter pic.twitter.com/LNl7zwOfLU — Mansoor Ali Khan (@_Mansoor_Ali) 14 de junio de 2019

¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ?





Poco después el partido del político Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) informó que todo se debió a un "error humano", ya que todo parece indicar que el equipo de redes sociales del político olvidó quitar el filtro de gato de Facebook antes de comenzar la transmisión.

"Ayer, mientras cubría una sesión informativa para la prensa organizada por el ministro de información de KP (Jaiber Pastunjuá una de las cinco provincias administrativas de Pakistán), Shaukat Yousafzai, los espectadores presenciaron un 'filtro de gatos' que fue eliminado en pocos minutos", explicó el partido.

"Se han tomado todas las medidas necesarias para evitar tales incidentes en el futuro", añadió.

Como era de esperarse el suceso fue objeto de miles de bromas en redes sociales y las fotos de Yousafzai con sus tiernas orejas y bigotes de gato ya le dieron la vuelta a las redes sociales del país convirtiéndose en el político del momento.

Uno de los comentarios que destacaron durante la transmisión fueron: "Propongo que todos los procedimientos parlamentarios en todo el mundo se registren con filtros de gato. ¡Por favor, comience con el Parlamento británico!", "¿Quién dejó salir a los gatos?", "¡Cómo es posible que un fallo de este tipo pase", "¿Qué consecuencias va a tener este error para el político?, escribieron los usuarios.

Aunque el video fue borrado poco después, éste ya se ha vuelto viral en las redes sociales.