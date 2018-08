¿A partir de qué magnitud suena la alerta sísmica?

REDACCIÓN 22/08/2018 11:47 a.m.

Luego de que temblara este miércoles 22 de agosto en Guerrero, los altavoces de la alerta sísmica no sonaron en la Ciudad de México por lo que cientos de capitalinos se preguntaron "¿por qué no sonó la alerta sísmica?" y ¿a partir de cuánto o qué magnitud suena?.

A través de un comunicado del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) se explicó que la alerta sísmica no sonó en la capital porque "la energía del sismo en desarrollo, permitió pronosticar un efecto sísmico menor en la ciudad". Es decir que debido a que no sería de gran magnitud la alerta no se activó.

En cuanto a la pregunta de a partir de qué magnitud suenan los altavoces de alerta sísmica, la respuesta es que se activa en forma general para sismos con magnitudes cercanas a 6 grados.

Por otra parte, el CIRES explicó que por el momento la alerta sísmica únicamente funciona para sismos que ocurran en la Costa del Estado de Guerrero.

¿Por qué solo suena si ocurre un sismo en Guerrero?

El CIRES explicó que en la zona central de las costas de Guerrero, la cual es conocida como la Brecha Sísmica de Guerrero, no ha ocurrido un sismo importante (mayor a 7.5), desde 1911.

Anteriormente, entre 1889 y 1911, en esa zona ocurrieron 4 sismos con magnitudes entre 7.5 y 7.7.

Por ello el CIRES explica que una de las prioridades del Sistema de Alerta Sísmica es alertar al país ante un sismo de la Brecha de Guerrero.

