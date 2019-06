¿Terminaste una relación y te sigue buscando tu ex? Lo hace por estas razones

SI no sabes por qué tu ex te sigue buscando, estos siete motivos comunes podrían ser la respuesta (FOTO TOMADA DE WEB)

Así como los pecados capitales, hay 7 motivos por los que tu ex te sigue buscando y no precisamente es por amor. Para que salgas de dudas te traemos las razones más comunes por las que tu ex sigue al pendiente de todo lo que haces.

¿POR QUÉ TE SIGUE BUSCANDO TU EX?

1. Está aburrido

Si después de terminar una relación un hombre sigue detrás de ti, no es que siga interesado, simplemente no tiene muchas cosas que hacer.

Solo busca estar entretenido contigo de cualquier forma, así que si no tiene un motivo importante para seguir buscándote, lo más probable es que busque divertirse un poco porque está aburrido.

2. Quiere sexo

El sexo es una de las principales razones por las que te sigue buscando tu ex.

Para un hombre puede ser difícil conseguir una relación sexual después de una ruptura, así que es probable que te busque para volver a tener sexo contigo.

3. Huye de lo nuevo

Terminaron porque la relación no funcionaba pero volver a iniciar una nueva puede ser más complicado, así que muchos hombres prefieren seguir buscando a su ex por el miedo a empezar desde cero con otra mujer.

Tu ex se siente seguro contigo y por ello es común que siga buscándote después del truene.

4. Soledad

Tal vez los primeros meses después de la ruptura no son tan difíciles, pero mientras pasa el tiempo tu ex se sentirá cada vez más solo.

En ese momento, te empezará a buscar porque quiere compañía pero ojo, eso no significa que quiera regresar contigo.

5. Cree que te tiene segura

Cuando terminan una relación larga, ellos pueden pensar que su ex es un terreno seguro y que pueden volver cuando quieran.

Si te sigue buscando tu ex seguro piensa que tú regresarás siempre que él quiera.

6. Su nueva novia no lo hace feliz

La nueva relación de tu ex pareja muchas veces puede no ser lo que él esperaba y para compensarlo, empezará a buscarte.

No se siente seguro de su nueva relación y prefiere regresar a lo conocido.

7. Tú lo cortaste

Si tú terminaste la relación con él, es probable que te siga buscando después, ya que en el fondo todavía quiere estar contigo.

¿te ha buscado tu ex? Ahora ya sabes como lidiar con eso.

