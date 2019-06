¿Por qué Martinica, rival de México, tuvo que recaudar fondos para asistir a Copa Oro?

Para asistir a la Copa Oro 2019, la selección de Martinica, tuvo que recaudar fondos vía internet mediante el ofrecimiento de varios productos.

En la pequeña isla caribeña de no más de 400 mil habitantes, el futbol aún está en pañales. La mayoría de los seleccionados son semi profesionales, por lo que deben dedicarse a otra actividad para vivir.

Debido a que Martinica es una isla que no se encuentra afiliada a FIFA y que no tiene una Liga profesional, el organismo internacional no le da recursos económicos para poder participar en torneos internacionales, como la Copa Oro.

Aunque sí está afiliada a la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), la Federación de Futbol de Martinica no cuenta con suficientes recursos para solventar los gastos que implica la participación de su selección nacional en la Copa Oro 2019 (viajes, alimentos, vestimenta, hospedaje).

Ante esta situación, el equipo decidió realizar una campaña de crowdfonding para alcanzar el objetivo de reunir 20 mil euros que serían para "gastos y salarios de jugadores".

Para todos aquellos que decidieran aportar dinero, el equipo ofrecía diversas retribuciones como playeras, posters y en el caso de que alguien donara 5 mil euros se ofrecía un viaje junto con el equipo.

Los pocos futbolistas profesionales que juegan en el extranjero han aportado voluntariamente dinero para jugar en el torneo más importante de la Concacaf porque para para ellos es un sueño.

"Cada vez que vengo intento traer camisetas, botas, guantes de portero de mis clubes a los de mi selección, Tratamos de vernos como un equipo lo más profesional y por eso solicitamos los recursos", comentó Samuel Camille a ESPN y Univisión.

Camille juega para el Tenerife de España y es uno de los cuatro jugadores profesionales que tiene el cuadro que enfrentará a México este domingo en el último encuentro del Grupo A.

Además, se encuentran Jean-Sylvain Babin, que juega en el Sporting de Gijón, Joris Marveaux, del Ajaccio francés y Kevin Fortuné en el Troyes.

