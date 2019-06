¿Por qué el NYT no publicará más caricaturas políticas?

NYT no publicará más caricaturas políticas (Especial/Archivo)

El diario norteamericano The New York Times tomó la determinación de no publicar más caricaturas políticas.

¿Por qué lo hizo? El rotativo neoyorquino consideró que esta es la mejor forma de no herir la sensibilidad de las comunidades y de las personas objeto de las ironías de los ilustradores.

Para el diario El Tiempo, la decisión del NYT, referente en la libertad de expresión a nivel mundial, abre una discusión en la que gravitan varios cuestionamientos: ¿Tiene el humor límites? ¿El periódico está coartando la libertad de expresión? ¿Hasta tan poderoso diario debe ceder frente a las presiones?

Otra de las explicaciones del periódico de EU fue que había estado reflexionando “alinear” la edición internacional con la que se publica en la Unión Americana, donde hacer años se dejaron de publicar caricaturas.

Se puso como fecha para la medida el próximo 1 de julio.

La caricatura de la polémica

La decisión del diario se dio luego de que se generara una caricatura considerada antisemita, ante esta el medio de comunicación tuvo que salir a pedir disculpas luego de que el dibujo que buscaba simbolizar la política de la Casa Blanca respecto a Israel se interpretara “con fuerte simbología antisemita”.

La imagen muestra a un presidente Donald Trump ciego y con kipá siendo guiado por un perro con la cara de Benjamín Netanyahu que lleva la estrella de David como collar, según detalla El Tiempo.

Medios israelitas, así como de otras partes del mundo, señalaron que la caricatura “tiene un inconfundible aire a las antiguas caricaturas con las que el régimen nazi estigmatizaba a los judíos”.

Primero, ante las criticas viralizadas y duras que llegaron incluso de la Casa Blanca, el diario ofreció una serie de disculpas y artículos aclaratorios, hasta llegar a la decisión que no habrá más caricaturas políticas.

La imagen es ofensiva y fue un error de juicio publicarla”, afirmó el periódico en una nota del editor. “Pedimos nuestras sinceras disculpas” por la publicación, explicó Eileen Murphy, portavoz del diario. “Es un imaginario siempre peligroso, y en una época en la que el antisemitismo está creciendo en el mundo, es aún más inaceptable”, aseguró.



Más tarde, en un artículo, se dio a conocer que la caricatura pertenece al dibujante portugués António Moreira Antunes y apareció impresa en el diario Expresso de Lisboa, de ahí se le indexó a CartoonArts International, organización que se encarga de recabar caricaturas de todo el mundo para revenderlas a periódicos.

Fue entonces que un editor de la sección opinión de la edición internacional del NYT bajó la caricatura desde la base de CartoonArts y decidió publicarla para ilustrar una columna de Tom Friedman sobre la política exterior que ni siquiera tenía que ver con Israel, explicó El Tiempo.

La Casa Blanca se manifestó a través del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, quien aprovechó para condenar el antisemitismo “en todas sus formas, incluyendo las caricaturas del NYT”, al tiempo que reafirmó la alianza que tienen con Israel.

