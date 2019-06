¿Por qué a Chivas le salió "gratis" Oribe Peralta y América pagará la mitad de su salario?

La llegada de Oribe Peralta a Chivas sorprendió a todo el futbol mexicano. Todos hablan de su "traición" por llegar al máximo rival, que no tuvo que sacar los millones para contratarlo.

De acuerdo a Medio Tiempo, El Rebaño Sagrado fichó a Peralta en un movimiento que se presume les salió gratis. ¿Cuáles son las razones?

A finales del Clausura 2019, Oribe ya no tenía muchos minutos y no jugaba casi nada. A veces entraba de cambio, otra se la pasaba en la banca e incluso fue baja por una lesión. Peralta era el segundo jugador mejor pagado del América con 2.5 millones de dólares, sólo por detrás de Nico Castillo que gana 3 millones, por lo que tenerlo sentado ya no era rentable para Las Águilas.

Una de las peticiones de Tomás Boy para el Apertura 2019 era fichar a Oribe, cosa que José Luis Higuera le cumplió. América lo dejó salir con la única petición de que absorbiera todo el salario de Peralta, tuviera un contrato de dos años con opción a un tercero y que el goleador participara en más del 70 por ciento de los minutos como rojiblanco.

Sin embargo, cuando Higuera se enteró que Peralta ganaba más que Alan Pulido, no pensaron en concretar el fichaje, pero la directiva americanista se comprometió a pagar la mitad del sueldo del "Cepillo" por año y medio, tiempo que le quedaba de contrato con los de Coapa, así lo aseguró Récord en su columna "El Francotirador".

Así Chivas salió beneficiado por tener un golpe mediático, un fichaje casi gratis y un refuerzo más para el Apertura 2019. Mientras que Las Águilas se han quitado el pagar uno de los sueldos más altos del futbol mexicano.

Hasta el momento Chivas sólo tiene confirmados los regresos de José Antonio Rodríguez y Oswaldo Alanís, más Peralta. Se espera que las contrataciones de Jorge Torres Nilo y Erick Aguirre se apresuren, así como la Antonio "El Pollo" Briseño.

dmv