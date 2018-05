POLÉMICOS TUITS

Estos son los escándalos de "Popeye", el sicario de Pablo Escobar

La detención del sicario del cártel de Medellín, se da a vísperas de los comicios el próximo domingo 27 de mayo

REDACCIÓN 25/05/2018 07:45 p.m.

Estos son los escándalos de Popeye, ex sicario de Pablo Escobar. (Especial)

Jairo Velásquez Vásquez alias "Popoye", detenido hoy por autoridades colombianas, es uno de los sicarios más temidos de Pablo Escobar por sus amenazas, apologías del delito, insultos y agresiones de todo tipo.

El sicario salió de prisión en el 2014 y cumplía una pena de 23 años.

Velásquez Vásquez, ex miembro del cártel de Medellín, se dedicó a la extorsionar y a todo tipo de actos ilegales, además de utilizar las redes sociales, principalmente twitter, para amenazar y hacer comentarios ofensivos de todo tipo.

Un personaje que fue víctima de sus insultos fue el candidato a la presidencia de Colombia Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá y ex guerrillero del grupo M-19:

"Maldit@s petristas denuncien mi tw (Twitter). Los odio. Si no me puedo expresar, mi fusil hablará por mí. Cuando comience el dolor y el llanto, no lloren que no habrá compasión. Amo a Colombia y soy un guerrero santo. Y peleo por la familia del No. Dios, cuanto l@s odio", escribió.

"Si no me puedo expresar, mi fusil hablará por mí"

Uno de sus tuits más polémicos fue cuando mencionó que si el Comandante Carlos Castaña -jefe paramilitar colombiano, líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar que aglutinaba varios grupos armados y que es señalado como responsable de la masacre de miles de campesinos, así como el asesinato de activistas y políticos de izquierda como Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro, Jaime Pardo Leal, el humorista político Jaime Garzón, entre otros-, no hubiera asesinado a Carlos Pizarro, Colombia hoy sería como Venezuela:

"Si el Comandante Carlos Castaño Gil no mata en 1990 a Carlos Pizarro Leongómez, Colombia hoy sería peor que Venezuela. No tenemos memoria. Hoy Gustavo Petro lidera las encuestas. Compañero de Carlos Pizarro. Las encuestas son una farsa pero son muy peligrosas".





Otro de los casos más sonados fue el video que publicó donde felicitaba a los Ultra Murcia, uno de los grupos radicales más violentos del panorama futbolístico español, cuyos miembros se definen ideológicamente como nacional-socialistas:

"Hola amigos de Ultra Murcia, soy John Jairo Velásquez Vázquez, Popeye, el asesino de confianza de Pablo Escobar Gaviria, general de la mafia, alias JJ".

Su canal en YouTube tiene más de 668.000 suscriptores.

Durante la visita que el Papa Francisco a Colombia en 2017, Velásquez Vásquez publicó en Twitter que el máximo jerarca de la iglesia católica estaba 'loco' y que "anda con engañadores y está engañando una multitud".

Por si no fuera poco, el ex sicario anunció su candidatura al Senado de Colombia; sin embargo, en ese país no pueden ser congresistas las personas que tengan antecedentes penales, lo que impidió su postulación.

Velásquez fue encontrado en una fiesta del narco Juan Carlos Mesa alias 'Tom', quien fue capturado por narcotráfico, lo que puso en riesgo su libertad condicional.

"Popeye" aseguró no sentir miedo de volver a estar tras las rejas y calificó de "ratas miserables" a sus enemigos. Además, el exsicario amenazó de castigar a la fiscalía de ya no colaborar sobre las causas del cártel de Medellín.

