Exprimeras damas de EU alzan la voz vs. separación de familias

REDACCIÓN 18/06/2018 08:12 p.m.

La Patrulla Fronteriza permitió el domingo que la prensa ingresara brevemente a la instalación donde detiene a las familias arrestadas en la frontera con México, en respuesta a las nuevas críticas y protestas sobre la política de "tolerancia cero" del gobierno del presidente Donald Trump en cuestiones de inmigración y la resultante separación de familias.

Había más de mil 100 personas dentro de la amplia y oscura instalación dividida en secciones distintas para menores no acompañados, adultos que viajan solos, y madres y padres con niños. Las jaulas en cada sección desembocan en zonas comunes donde hay baños portátiles. Las luces en los techos están encendidas las 24 horas.

Las autoridades no permitieron que se tomaran fotos o videos dentro del centro, pero varias imágenes fueron dadas a conocer más tarde por el servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos las hizo públicas.

PAREJAS DE EXPRESIDENTES SE PRONUNCIAN EN CONTRA

Melania Trump, esposa del magnate Donald Trump, salió de entre las sombras en la que suele habitar para atacar la política de su marido de separar a los chicos de sus padres cuando cruzan ilegalmente la frontera con México. Dijo que "odia" ver a las familias separadas y que se debe gobernar con "el corazón".

"La señora Trump odia ver a los niños separados de sus familias y espera que ambos lados del pasillo (demócratas y republicanos) finalmente puedan unirse para lograr una reforma migratoria exitosa", dijo la portavoz de la primera dama, Stephanie Grisham.

"Cree que necesitamos ser un país que siga todas las leyes, pero también un país que gobierne con corazón".

La declaración fue tomada como una crítica sutil hacia su marido "sin corazón", pero también un intento de la Casa Blanca por calmar las críticas contra el gobierno por una práctica que ya está abriendo grietas en el propio Partido Republicano.

La exprimera dama Laura Bush lo ha comparado con los campos de internamiento utilizados para los estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Un congresista demócrata que visitó el sitio dijo que era "nada menos que una prisión".

La exprimera dama Laura Bush calificó la medida de "cruel" e "inmoral", la senadora republicana Susan Collins expresó su preocupación al respecto y un ex asesor de Trump señaló que creía que el asunto perjudicará al presidente en algún momento. Grupos religiosos, incluyendo algunos conservadores, protestaron contra la iniciativa.

La señora Bush hizo los más fuertes comentarios sobre la política hasta ahora, desde el punto de vista republicano.

"Yo vivo en un estado fronterizo. Aprecio la necesidad de reforzar la ley y proteger nuestras fronteras internacionales pero esta política de tolerancia cero es cruel. Es inmoral. Y me rompe el corazón", escribió Bush el domingo en un artículo para The Washington Post, en un raro cuestionamiento por parte de una exprimera dama y además republicana a políticas de un gobierno de su propio partido.

En un tuit de una línea, la exprimera dama Michellle Obama se sumó a la ola de críticas que ha recibido el gobierno de Donald Trump por su política de "tolerancia cero" que implica la separación de familias de indocumentados en la frontera y de la que falsamente culpa a las leyes migratorias.

"A veces la verdad trasciende los partidos", escribió Obama en un mensaje en el que copia el que previamente envió la también exprimera dama Laura Bush cuestionando por "inmoral" la práctica que estableció el gobierno a principios de mayo.

Hillary Clinton calificó como una crisis moral y humanitaria el tema de separación de familias migrantes e hizo un llamado a la administración de Donald Trump a detener esa separación.



"Sigo creyendo en la visión que compartimos para nuestro país. Elegiremos a los políticos y promulgaremos leyes para proteger a los más vulnerables entre nosotros, pero primero, tenemos que abordar las necesidades urgentes de las familias en el centro de esta crisis", comentó.

