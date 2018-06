Política Migratoria

Celebridades se promulgan en contra de la separación de familias en frontera de EU

Ante la política de cero tolerancia de Trump, varias celebridades usaron sus redes sociales para pronunciarse en contra

REDACCIÓN 19/06/2018 10:03 p.m.

Imágenes, video y audio de los centros de detención donde se albergan a los inmigrantes han empezado a darle la vuelta al mundo y las celebridades se promulgan en contra (FOTO ESPECIAL)

Unos 2 mil niños inmigrantes fueron separados de sus familias en la frontera entre México y Estados Unidos en un período de un mes. Esto se aúna a la cifra de 2 mil familias separadas en la frontera en los últimos dos años. Ante los crueles hechos, celebridades de México y EU se han promulgado en contra de tan inhumanos actos.

De acuerdo con People, Imágenes, video y audio de los centros de detención donde se albergan a los inmigrantes han empezado a darle la vuelta al mundo y varios famosos (y Silicon Valley) se han pronunciado en contra de esta política de cero tolerancia, que Jeff Merkley, senador demócrata, ha nombrado como una "política de cero humanidad".

El actor Demián Bichir dijo que esta política es "descorazonada y sinvergüenza" y el periodista Jorge Ramos dice que "no hay ley que requiera que (Trump) separe a los niños de sus padres".

ESTAS SON LAS REACCIONES DE LAS CELEBRIDADES ANTE LA SEPARACIÓN DE FAMILIAS EN LA FRONTERA:

Michelle Obama

La exprimera dama de Estados Unidos habla sobre cómo la tragedia no toma partido, citando un tuit de Laura Bush.

Christine Teigen

La modelo Christine Teigen comentó que la pequeña de la foto tiene la misma edad que su hija y el enojo y tristeza que le causa pensar en el miedo que esta pequeña deberá estar sintiendo al ser separada de sus padres.

this little girl is the same age as my daughter. luna is the happiest thing. the funniest girl. and she is absolutely terrified to look around and realize she is too far away from us, even for seconds. the fear she would feel here fills me with rage and sadness. pic.twitter.com/riSV8ADRFe — christine teigen (@chrissyteigen) 16 de junio de 2018

Luis Fonsi

El cantante puertorriqueño criticó la política del gobierno estadunidense de separar a los hijos de sus padres en los cruces fronterizos. Para el puertorriqueño, "tiene que haber una mejor manera".

Seth MacFarlane

El creador de series como Padre de Familia y American Dad ha compartido una nota en la que Donald Trump culpa a los demócratas por la separación de familias.

´No law mandates that parents must be separated from their children at the border, and it's not a policy Democrats have pushed or can change alone as the minority in Congress.´ https://t.co/IZsLsZr022 — Seth MacFarlane (@SethMacFarlane) 16 de junio de 2018

Thalía

La cantante ocupó su cuenta de Instagram para comentar: "¡No puedo con la desesperación y el dolor de ver a estas criaturas sufriendo sin entender dónde están sus padres! Esto va más allá de cualquier situación política. Como madre no podría imaginarme estar separada de mis niños, no saber si comen, si pasan frío, ahí están siendo tratados mal, si piensan que jamás volverán a verlos... me parte el alma. ¡Esto tiene que parar!

John Legend

El cantante y compositor, esposo de Teigen, ha enviado un mensaje del día del padre a Paul Ryan exigiendo la unión de las familias separadas.

Seriously, fuck you. Reunite the families at the border and we can talk about father's day. https://t.co/bbG0gVqfzq — John Legend (@johnlegend) 16 de junio de 2018

Demián Bichir

El actor mexicano comenta que estas medidas son descorazonadas, que el abuso que están viviendo los niños les provocará un trauma irreparable y que no importa lo que hagan las autoridades por tratarlos como humanos, los niños simplemente necesitan a sus padres.

?@DHSgov? A heartless, shameless way of Making America Great. Abusing children. Creating them irreparable trauma. You have succeeded once more: You have outraged the world. Even if you tried and treated them like humans, THEY NEED THEIR PARENTS. https://t.co/n1GkU6nMm2 — Demian Bichir (@DemianBichir) 19 de junio de 2018

Oprah Winfrey

La conductora escribió a sus 42,7 millones de seguidores: "Bebés arrancados de sus padres. ¡No puedo tolerarlo!".

Babies torn from their parents.

Can´t stand it! Will be watching@GayleKing and her colleaques LiVE from Texas. @CBSThisMorning 7am — Oprah Winfrey (@Oprah) 18 de junio de 2018

Miguel Bosé

El cantante español llamó escoria y criminal a Donald Trump: "#Trump sabía que eras una escoria, pero con esto ya pasas a nivel de criminal. #LosNiñosNunca #BarbarieHumana Hablemos fuerte por ellos!!".

J.K. Rowling

La escritora de Harry Potter habla sobre el trauma que sufren los niños al ser separados de sus padres.

The issue is not whether the child's nappy is being changed or whether it is being fed. The trauma occurs when the child is separated from its primary caregiver. There is a wealth of evidence to show what that trauma does to children. https://t.co/P9M9a72eDJ — J.K. Rowling (@jk_rowling) 19 de junio de 2018

Jorge Ramos

El periodista comenta que no hay una razón para separar a los niños de sus padres pues bien, las familias podrían y deberían permanecer unidas dentro de los centros de detención.

Let´s be very clear: no law requires the @realDonaldTrump to separate children from their parents. They could keep families together in shelters. They simply don´t want to. This behavior is consistent with all the anti-immigrant policies of the Trump government. — JORGE RAMOS (@jorgeramosnews) 18 de junio de 2018

Sasha Sökol

La cantante increpó al Secretario de Relaciones Exteriores de México: "Sr. @LVidegaray , Secretario de Relaciones Exteriores de México: En su cuenta de Twitter hay 33 mensajes relacionados al triunfo de nuestra querida Selección, pero nada sobre ésta tragedia humanitaria. ¿Por qué?".

Sr. @LVidegaray , Secretario de Relaciones Exteriores de México:

En su cuenta de Twitter hay 33 mensajes relacionados al triunfo de nuestra querida Selección, pero nada sobre ésta tragedia humanitaria. ¿Por qué? https://t.co/XZ78fj29hH — Sasha Sokol (@SashaSokol) 19 de junio de 2018

Jim Carrey

El actor publicó una caricatura satírica sobre los centros de detención y habla sobre los abusos que sufren los niños al ser encerrados en centros que parecen jaulas.

"Give us your huddled masses yearning to breathe free...and we will lock their children in cages with tin-foil blankets. And scar them for life! You know: The American Dream!" pic.twitter.com/32624NB7VO — Jim Carrey (@JimCarrey) 7 de junio de 2018

Karla Souza

La actriz mexicana comenta que la separación de familias es una tragedia.

What a tragedy. Thoughts and prayers to the Muñoz family ?????? #FamiliesBelongTogether https://t.co/Vf1K2HTNhs — Karla Souza (@KarlaSouza7) 18 de junio de 2018

Jimmy Kimmel

El comediante y presentador del programa Jimmy Kimmel Live! comenta que los niños deberían estar con sus padres y no en centros de detención.

This Father's Day, I hope that our President and his minions remember that children should be with their parents, not in detention centers https://t.co/pIhcR9ygI1 — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) 17 de junio de 2018

nl

LEA TAMBIEN Las 100 Mujeres Más Poderosas de México: Eiza, Carla, Natalia y más en la lista La revista Forbes presentó su edición de junio, con la lista de las 100 mujeres mexicanas con más poder en varios ámbitos

LEA TAMBIEN Paulina García desmiente ser la amante de Zague Paulina García desmiente ser la amante de Zague y que los videos íntimos del ex futbolista hayan sido para ella

LEA TAMBIEN Televisa quiere robar una de las cartas fuertes de TV Azteca En la disputa por el rating, Televisa lanzó una jugosa oferta para robarse un codiciado talento de TV Azteca

LEA TAMBIEN Aseguran que Paola Rojas ya sabía de los "amoríos" de Zague con otra conductora Un familiar de Paola reveló que ella ya sabía del video de Zague desde hace seis meses, era para otra conductora quien lo filtró por despecho