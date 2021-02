VIDEO: "El presidente de Amozoc ordenó la ejecución de los 6 elementos": policía

PUEBLA (La Silla Rota).- “La ejecución fue por órdenes del presidente municipal -José Cruz Sánchez Rojas- porque los compañeros se atrevieron a hablar”, dice un policía de Amozoc, quien guardó el anonimato porque igual que el resto de los elementos de seguridad pública teme por su vida, después de que seis de sus compañeros fueron emboscados y asesinados el viernes pasado.

“Nosotros como policías municipales somos sus títeres de presidente; nosotros somos como halcones de los huachicoleros…nos mandan a cuidar cuando están haciendo la extracción…hemos detenido los camiones o pipas en revisión y nos piden que los dejemos ir”, narra la voz que se escucha en el video que ya circula por redes sociales.

Detienen a mandos en Puebla tras ejecución de 6 policías

Además de responsabilizar a Sánchez Rojas, a quien calificó como “el principal huachicolero”, reveló que a la red de corrupción se suma el hermano del edil de nombre Mario, apodado “El Choco” y el director de Protección Civil, Juan Guzmán.

El uniformado en nombre de la corporación pidió la intervención del gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, y de los legisladores federales y locales para que investiguen a fondo lo que está sucediendo en Amozoc.

Viernes fatal, asesinan a seis municipales

Dos de los seis policías de Amozoc ejecutados denunciaron el jueves de la semana pasada a sus mandos ante la Contraloría Municipal por proteger a personas dedicadas al robo de combustible en la demarcación.

Un día después, los dos junto con otros 4 uniformados, incluida una mujer, fueron asignados a un recorrido alrededor de las 16:01 horas, cuando presuntamente se enfrentaron a sujetos armados que robaban gas L.P. en el carril de San Cristóbal.

Horas más tarde, en la conferencia de medios que ofreció el edil de Amozoc, con el secretario de Seguridad Pública, Jesús Morales Rodríguez, el primero explicó que la Policía Municipal recibió una petición de ayuda para atender una pelea en la colonia Signoret, por lo que seis de sus elementos habían acudido al lugar.

Pero cuando llegan al Carril de San Cristóbal, los policías observaron que no existía riña y estaba una camioneta con varios sujetos, quienes los sometieron con armas largas cuando intentaron llevar a cabo la revisión de rutina. Desarmados -algunos desde el inicio porque no todos llevaban armas- fueron arrodillados para recibir el tiro de gracia.

Sus cuerpos quedaron en fila y boca abajo. Cinco, murieron instantáneamente y uno recibió la atención de los paramédicos.

Los hoy occisos fueron identificados como Laura N., David N., Antonio N., Miguel N., Arturo N. y Martín N, todos tenían entre 30 y 40 años de edad.

Tras la ejecución, tanto el edil como Jesús Morales confirmaron las muertes y ofrecieron el esclarecimiento de los asesinatos en una conferencia de medios, a la que se presentó un grupo de regidores para pedir se investigara al comandante Javier, detenido horas más tarde, igual que el comisario Alfredo.

Durante la audiencia donde calificaron como legales las detenciones de Javier R., ex comisario, y el ex comandante Alfredo C., el agente del Ministerio Público (MP) confirmó que dos policías habían denunciado exceso de sus superiores.

Los mandos quedaron a disposición del Ministerio Público por los delitos de cohecho, espionaje y portación de arma sin licencia.

Niega alcalde estar vinculado a grupos criminales

El alcalde José Cruz Sánchez, a través de un comunicado y un video que subió a sus redes sociales expuso: Manifiesto que es una actitud cobarde aprovecharse de los lamentables hechos desde el anonimato, para eso están las instituciones como la Fiscalía, ante la cual estoy coadyuvando abiertamente y dispuesto a comparecer cuantas veces sea requerido.

No es posible que observando el uniforme, este no corresponde a la corporación de Amoxoc.

No debe lucrarse con los lamentables hechos desde el ANONIMATO.”

