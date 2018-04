FAMILIA PIDE JUSTICIA

Investigan a policías tras muerte de adolescente golpeado

La Fiscalía del Estado investiga la muerte de un adolescente de 14 años, detenido por robo y quién murió luego en un hospital en SLP

REDACCIÓN 20/04/2018 11:55 a.m.

Investigan a policías tras muerte de adolescente golpeado. Foto de la web

El pasado viernes dos jóvenes fueron detenidos por policías municipales presuntamente por cometer un robo y entregados al agente del Ministerio Público brutalmente golpeados, uno de los chicos murió cinco días después en el Hospital General de Ciudad Valles, San Luis Potosí.

Puedes leer: Adolescente muere al defender a su primo

Ante este caso, la Fiscalía del Estado investiga la muerte del adolescente de 14 años, al cual se le practicó una necropsia, para determinar las causas del fallecimiento. En tanto, sus familiares piden que la muerte del menor no que impune.

Por su parte, Margarita Almaguer, dueña del inmueble donde fueron detenidos los jóvenes, aseguró que estos la amenazaron de muerte, cuando los sorprendió.

"No se vale la victimización de los delincuentes cuando quien corría realmente riesgo y por quien iban, iban a matar, era por mí", dijo en conferencia en San Luis Potosí.

La afectada defendió la actuación de los policías quienes acudieron ante la denuncia del robo; argumentó que no agarraron a los jóvenes caminando en un parque, sino delinquiendo en su propiedad.

A pesar de trabajar como directora de Comunicación Social del ayuntamiento de Ciudad Valles, la denunciante asegura temer por su integridad. Dejó entrever que las autoridades la investigan por la muerte del menor.

Almaguer, pidió ayuda a las autoridades estatales, ya que desconfía de la municipal, "porque lejos de protegerme a mí han protegido a los delincuentes; espero que aquí me escuchen y me atiendan, y confío en que no me van a dejar desamparada".

LEA TAMBIEN Detienen a adolescente que secuestró a su amigo Se conocieron hace un año, después de una fiesta le preguntó cuánto lo querían sus padres y le informó que estaba secuestrado

LEA TAMBIEN Por confusión, policías de Veracruz se enfrentan entre sí a balazos Policías de la Secretaría de Seguridad Pública, unos encubiertos y otros de la Fuerza Civil sostuvieron un fuego cruzado en Jáltipan, Veracruz









Con información de Excélsior





kach