Policías marchan en Juárez; exigen mejores condiciones

Juárez, N L- En este municipio conurbado los policías realizaron un paro de labores y protestaron por lo que llaman condiciones adversas en que laboran y que les impiden cumplir con el trabajo efectivo.

Unos 150 elementos denunciaron que entre las anomalías que se presentan destaca el que, al descomponerse las patrullas, ellos deben arreglarlas y hacerla de mecánicos.

David Nájera Ochoa, policía segundo, dijo que solamente patrullan 110 elementos, lo cual implica más horas laboradas y genera que los policías se queden dormidos en sus unidades ante la falta de descanso.

"Pedimos la destitución del secretario de Seguridad, Teodoro Jaimes y del director por los malos tratos y porque no tenemos apoyo de nada, tenemos que arreglar las unidades cuando se descomponen en lugar de que las arregle municipio y queremos trabajar 12 por 24 (12 horas por 24 de descanso)”.

"Entre motos y patrullas son 50 unidades las que se han arreglado. A veces la ciudadanía se queja de la falta de seguridad de nosotros, pero para que yo patrullero abarque cinco colonias, hay más gente mala, que buena".

La corporación la integran unos 300 agentes, pero no se explican porque solamente laboran poco más de cien y en turnos que no les permiten estar en condiciones óptimas para cumplir la labor.

También denunciaron que la secretaría de Seguridad "maquilla" las estadísticas de los índices delictivos, al argumentar que, a la hora de reportar un robo al C5, tienen la instrucción de decir que no fue así y el municipio quede bien parado ante los números.

"No podemos hacer nada bueno aquí por la secretaria porque si a usted lo roban, yo me presento con usted, usted me dice que le robaron cierta cantidad, yo tengo que hablar por radio para que sepa el C5 y tengo que decir que fue mentira, que no fue un robo, le llamamos aquí nosotros maquillarlo", acusó Nájera.

Asimismo, unos treinta policías no cuentan con su porte de arma y así salen a la calle a la hora de enfrentarse a los delincuentes.

"Nos enfrentamos con la delincuencia con lo que tenemos, la mayoría somos puros militares, lo malo de que tenemos aquí 50 elementos, de los cuales 30 están desarmados y así salen a la calle”.

"Hace falta más personal para cubrir todo Juárez, yo con una patrulla cubrir cinco o 10 colonias, es imposible, hacemos el intento, no nos rajamos, todos aquí queremos trabajar, pero como debe ser, bien".

Juárez, al oriente de la zona metropolitana de Monterrey es uno de los municipios que más índices de inseguridad tiene y en dónde todavía proliferan algunos grupos delincuenciales.

mvf