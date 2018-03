DESAPARICIONES

Dictan primera sentencia por desaparición forzada en Veracruz

8 expolicías municipales purgarán con 30 años de prisión la desaparición de 3 jóvenes en Papantla, presuntamente entregados con Los Zetas

MIGUEL ÁNGEL LEÓN CARMONA / CORRESPONSAL 23/03/2018 09:25 p.m.

A 30 años de prisión fueron sentenciados ocho policías por desaparición forzada (Foto. especial)

Veracruz (La Silla Rota).- Ocho expolicías municipales fueron sentenciados a 30 años de prisión por el delito de desaparición forzada cometida contra tres jóvenes el pasado 19 de marzo de 2016, en Papantla. Se trata de la primera condena por este tipo de agravio en Veracruz.

La juez de control del Poder Judicial determinó que los responsables será inhabilitados como servidores públicos de por vida, además tendrán de pagar 292 mil 160 pesos como reparación del daño.

El pasado 22 de marzo de 2018, los expolicías fueron declarados responsables de la privación ilegal de Luis Humberto Morales Santiago, Alberto Uriel Pérez Cruz y Jesús Alan Ticante Olmedo, de 18, 19 y 24 años respectivamente, a quienes posteriormente habrían entregado con una celular del Cartel de Los Zetas.

La Aurora, la barranca donde policías desaparecían a sus víctimas

Los policías sentenciados son: Higinio Bastián Santiago, Rufino Pérez Baltazar, José Luis Ramiro García, Benito Velázquez Jiménez, Reyes León de la Cruz, Mauro Olmedo, José Luis Santiago Ramos y Bernardino Olmedo Castillo, este último, el ex comandante de la Policía Municipal.

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de Máximo Herrera Marín, solicitó que reparará el daño a Blanca Ninfa Cruz Nájera, madre de Alberto Uriel Pérez Cruz, con 42 mil 500 pesos, debido a que durante dos años de búsqueda se vio en la necesidad de vender un lote por 25 mil pesos, un molino por 5mil 400 pesos y una tienda de abarrotes por casi 12 mil pesos. Además de costear gastos de pasaje y renta en al menos tres propiedades a las que tuvo que tuvo que huir por amenazas.

Por lo anterior, la juez concluyó en una sanción por 292 mil 160 pesos, que habrán de ser pagados entre los ocho sentenciados, pues es un hecho que causó un daño patrimonial y emocional.

Una vez dictada la sentencia, los ocho exservidores públicos se dijeron inocentes; su abogado Luis Castillo Santes, lamentó la resolución y aseguró que interpondrá un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde, dijo, la sentencia podría ser confirmada, revocada o modificada. Y, en caso de que no fueran favorecidos promoverán un juicio de amparo directo ante la justicia federal.

"Habrá justicia cuando encuentre a mi hijo"

"Creí que me iba a dar satisfacción cuando escuchara la sentencia, pero pues ellos seguirán ahí, mientras yo seguiré buscando a mi hijo. No es congruente que tenga a ocho sentenciados, y a mi hijo no lo encuentre", señaló Blanca Ninfa Cruz Nájera.

Aún con el veredicto del juez, la madre de Alberto Uriel Pérez Cruz, refiere que seguirán sus búsquedas de fosas clandestinas por el norte de Veracruz, hasta que de con su paradero.

"Solamente así habrá justicia para mi", concluyó.

LEA TAMBIEN Dictan prisión preventiva a 8 policías por desaparición forzada Los detenidos permanecerán retenidos en el penal de Amatlán