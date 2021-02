Policías secuestran a 7 jóvenes: 3 se salvaron por un jabón

Guerrero (La Silla Rota).- Policías de Chilpancingo secuestraron a siete jóvenes De éstos tres aparecieron con vida, dos fueron asesinados y otros dos siguencomo desaparecidos

De acuerdo con un reporte del medio guerrerense El Sur, los jóvenes desaparecieron entre el 23 y 31 de diciembre en diferentes eventos.

De los siete jóvenes, tres fueron localizados el 3 de enero atrás de una tienda Soriana y a un costado del Palacio Municipal de Chilpancingo. estaban semidesnudos, atados de manos y con signos de tortura, pero con vida.

Así lograron salvarse tres

Familiares de las víctimas declararon que policías de Chilpancingo los detuvieron el 27 de diciembre y luego fueron entregados a un grupo de la Policía Ministerial de Acapulco que los mantuvo incomunicados durante siete días.

Los tres jóvenes, de 15, 16 y 20 años de edad, se salvaron gracias a que uno de ellos anotó el número telefónico de su novia en un jabón y pidió a una persona que le llamaran para informarle en dónde los tenían. Al día siguiente de la llamada fue cuando los liberaron, publica dicho medio.

Julia Alonso Carvajal, defensora de derechos humanos de Acapulco señaló que posiblemente la intención de la Policía ministerial era desaparecerlos o asesinarlos, como fue el caso de Abel Aguilar García y Efraín Patrón Ramos (quienes siguen sin ser localizado), y Jorge Arturo Vázquez Campos y Marcos Catalán Cabrera, hallados muertos el 3 de enero, también en Chilpancingo.

Militares, policías federales y estatales tomaron el control de la Secretaría de Seguridad Publica de Chilpancingo para esclarecer los supuestos señalamientos que hay por la desaparición de unos jóvenes.

Fueron torturados

Virgilio Marcelo, padre de Héctor Josué, el menor de 15 años, contó que su hijo fue detenido cerca de las 15:00 horas del 27 de diciembre por la Policía Municipal en la calle Eusebio Mendoza, de la colonia Jardines del Sur, en Chilpancingo.

Dijo que desde ese día no supieron de su paradero y que los policías no lo llevaron a la delegación de Barandilla, “o si lo llevaron nadie nos quiso informar”. No tuvieron noticas de su hijo desde ese día hasta el 3 de enero, cuando fue encontrado junto a los otros jóvenes dos al sur de la ciudad.

Tras el hallazgo, Héctor Josué logró escapar. Su padre no explicó cómo, pero los otros dos jóvenes en vez de ser entregados a sus familiares quedaron detenidos acusados de robo.

Julia Alonso denunció que se violaron flagrantemente los derechos humanos de los tres jóvenes y el debido proceso, pues estuvieron privados de su libertad, incomunicados y siendo torturados durante siete días, y ahora dos de ellos no han sido puestos a disposición de ninguna autoridad cuando, de acuerdo con el nuevo Sistema de Justicia Penal, los detenidos deben ser puestos a disposición de la autoridad en las dos horas posteriores a su detención.

La defensora de derechos humanos dijo que el caso demuestra que en la detención ilegal, desaparición y tortura no solamente está implicada la Policía de Chilpancingo, sino también la Ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Marchan para exigir justicia

Familiares y amigos de otros jóvenes desparecidos marcharon de la alameda Granados Maldonado al cuartel de la policía municipal.}

De acuerdo con Alonso Carvajal, el adolescente relató que después ser detenidos por la Policía Municipal el 27 de diciembre, fueron trasladados a una casa de seguridad cerca de Chilpancingo, en donde escucharon que había otros detenidos.

En ese lugar comenzó la tortura y no saben en qué momento fueron entregados a la Policía Ministerial de la Agencia del Ministerio Público sector central de Acapulco y al mando de un comandante a quien le decían “Tino”, agregó la defensora de los derechos humanos.

“Están vivos de milagro, porque la intención era desaparecerlos o asesinarlos como ocurrió con los otros jóvenes”, dijo Julia Alonso.

El domingo pasado, el Fiscal del estado, Javier Olea, declaró que “algunos medios de comunicación de Chilpancingo han difundido información sobre otros cuatro jóvenes desaparecidos”. Agregó que tres jóvenes están vinculados a proceso por robo en casa habitación y violación, y que el cuarto “está prófugo”.

Julia Alonso ha exigido a las corporaciones de Acapulco y Chilpancingo los videos de las cámaras de seguridad de sus instalaciones para comprbar la manera en la que fueron procedieron contra los jóvenes, sin embargo, estas han sido negadas.

Asimismo, exigió a la Fiscalía de Guerrero que investigue el caso o, de lo contrario, acudirá a otras instancias, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para descubrir los vínculos de las policías Municipal y Ministerial con, posiblemente, el crimen organizado.