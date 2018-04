Policía hace retrato hablado de un ladrón y se burlan con memes

REDACCIÓN 09/04/2018 03:30 p.m.

La Policía del Condado de Warwickshire, en Reino Unido, recibió el apoyo de miles de personas en el mundo, quienes a través de redes sociales compartieron el retrato hablado de un ladrón al que estaban buscando. Sin embargo, lo hicieron a su estilo con cientos de memes.

De acuerdo con Upsocl, la imagen generó una serie de burlas, los usuarios de redes no estaban preocupados porque se atrapara al ladrón, sino por lo "curioso" que resultaba la imagen, ya que tal vez la realizó una persona que no tenía muchos conocimientos de la herramienta.

We've issued an efit for of a suspect in a distraction burglary in Stratford in February. If you have any information please contact us. https://t.co/NipFniL1ed pic.twitter.com/oGiYfxIi2e

Hemos emitido el informe de un sospechoso de robo por en Stratford. Si tiene alguna información, contáctenos.

Estos fueron algunos de los mejores memes:

El retrato hablado se compartió cerca de 20 mil veces, hasta el momento se desconoce si ya atraparon al delincuente.

Luego de todos los comentarios, el Departamento de Policía tuvo que aclarar que no se trató de una broma:

We can confirm that this is real and that we anticipated the attention! But jokes aside, it was created from a description provided and it's serious as a woman was victim of a horrible crime. Hopefully the attention will mean we identify the offender/bring him to justice quicker