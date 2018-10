Policía graba escondidas trasero de mujer (VIDEO)

REDACCIÓN 04/10/2018 04:08 p.m.

Un video publicado en redes sociales exhibe a un policía que graba el trasero de una mujer durante un concierto sin su consentimiento.

THIS COP JUST TOOK A PICTURE OF SOME ASS AT THE DRAKE CONCERT AND IM CRYING ?????? pic.twitter.com/D6IIyZt8F3