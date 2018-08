Ana Laura, la policía que ahora es más fuerte que Deadpool

ANTONIO NIETO 21/08/2018 07:11 p.m.

Rodrigo no volverá a ver de la misma forma al que hasta hace unos días era su héroe favorito, Deadpool, pues uno de carne y hueso ha tomado su lugar: su mamá.

Ella tiene 24 años de edad y poco más de dos como policía de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP-CDMX); la semana pasada frustró un secuestro.

A pesar de que su hijo de 6 años aún no comprende en totalidad el trabajo que Ana Laura realiza diariamente, y el riesgo que conlleva, cuando le contaron lo sucedido lo primero que expresó fue que su mamá era más fuerte que Deadpool.

Ana Laura fue encañonada el viernes pasado por un secuestrador, justo cuando él y otro hombre intentaban escapar con una víctima a bordo de un automóvil. Era la primera semana que la joven policía estaba en la calle y también pudo ser la última.

Fue en Circuito Interior y Eduardo Molina, y los minutos transcurrieron tan rápido que ella sintió todo como un flashazo.

"Todo pasó rapidísimo, cuando vi que me estaba apuntando sentí que me mataba, no sé por qué no le salió el disparo, pero vi mi vida pasar, pensé en mi familia, en mi hijo", contó.

"Eran como las 17:25 horas, casi terminaba mi turno y un compañero de Tránsito fue el que detuvo el vehículo y me pidió el apoyo. Un hombre gritó que lo llevaban secuestrado y al principio los que lo tenían dijeron que estaba borracho, y que lo iban a trasladar a un anexo para alcohólicos", recordó la uniformada en entrevista con La Silla Rota.

Ella cuestionó que si eran familiares directos para poder internarlo, pero apenas se sumó una patrulla e hizo sonar su sirena cuando el conductor echó a correr.

El que sometía en los asientos traseros al secuestrado tomó un arma de fuego que estaba un asiento y apuntó a Ana Laura. "¡Baje el arma y descienda del vehículo!", ordenó ella, pero el hombre jaló del gatillo.

Tal vez se le trabó la pistola u ocurrió una suerte de milagro, porque no salió la bala y Ana Laura pudo dispararle dos veces.

Aún así, el probable secuestrador bajó del coche y enfiló hacia la calle Tipografía. Ella lo siguió con arma en mano. Hubo gritos y la unidad que había llegado en apoyo lo persiguió a sirena abierta.

Metros adelante, el individuo no pudo más, arrojó la pistola y se desplomó sobre el asfalto. El que conducía el automóvil también fue detenido minutos después.

La víctima fue asegurada y relató que minutos antes fue sacada de su casa en la colonia 20 de Noviembre.

"Me siento orgullosa y me motivó más lo ocurrido. Es una vida (la del hombre rescatado), quién sabe qué hubiera sido de él si no hubiéramos intervenido", dijo.

"Mi familia se siente orgullosa de mí; se enteraron ese día cuando les marqué y les dije que no iba a llegar temprano porque iba a hacer la puesta disposición, quisieron acompañarme, se preocuparon, pero le dije que todo estaba bien", contó Ana Laura.

Al otro día, el titular de la SSP, Raymundo Collins reconoció a la joven frente a otros mandos de la corporación y la ascendió de Policía Segundo a Policía Primero.

Pese a todo, Ana Laura cumple con una de las labores más duras dentro de la Policía: está de pie 12 horas diarias, completamente sola y vigilando un punto de la ciudad famoso por sus asaltos.

Labora 12 horas por 24 de descanso y cuenta los minutos, cada día, para regresar a casa a estar con su pequeño.

¿Qué dirías si cuando crezca tu hijo quiere ser también policía?, se le pregunta. La oficial duda unos instantes, estira la letra "m" hasta que suelta un suspiro y contesta:

"La verdad a mí no me gustaría que siguiera mis pasos, porque es una profesión muy difícil, pero si es su decisión lo voy a apoyar".

Será tras unos días de descanso que Ana Laura vuelva a las calles enfundada en el uniforme azul y las botas de comando.

"No me arrepiento de haber elegido esto. Estoy más motivada", aseguró. Mientras tanto, en lo que llega ese día, dijo, se enfocará en su pareja y por supuesto, en ver junto a su hijo, una vez más, la película de Deadpool.

