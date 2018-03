UN DETENIDO

Roban 57 armas a elementos de la PF en Guanajuato

El armamento robado a la PF en 2014 constaba de 42 armas cortas y 16 largas, informe que no coincide con el arsenal sustraído

REDACCIÓN 20/03/2018 09:46 a.m.

En octubre de 2014, 57 armas largas fueron robadas a un agrupamiento de la Policía Federal en un hotel de Guanajuato.

Sin embargo, el robo no fue reportado de manera oficial. Aunque vía transparencia, la PF reportó que le fueron robadas 42 armas cortas y 16 largas, reporte que no coincide con el arsenal sustraído.

La 21 Unidad de Apoyo a Operativos Conjuntos de la Policía Federal fue desplegada en Irapuato para tareas anticrimen, al mando del inspector Francois Noel Viguerías.

Una vez instalados los elementos colocaron sus armas en dos habitaciones, entre las armas destacaban 21 fusiles de asalto DPMS Panther LR-308, 13 fusiles IWI Ace 52, 22 carabinas Bushmaster .223 y un lanzagranadas. También 8 granadas calibre .40 milímetros y dos mil 880 cartuchos útiles.

De acuerdo con el Expediente ER-912/2015 del Órgano Interno de Control de la PF, el responsable del hurto fue el policía federal José Sánchez, a quien señaló como el depositario.

El agente fue inhabilitado de su función por 10 años y emplazado a pagar 2.3 millones de pesos por las armas desaparecidas.

Sin embargo, el policía federal tiene otra versión sobre el hurto.

"Lo que no se dice aquí es que el inspector Francois Noel Viguerías me mandó en la fecha en que desaparecieron las armas a la Ciudad de México por unos documentos que necesitaba, previo a esa orden había tenido una fuerte discusión con él por temas personales''.

"Estando en la Ciudad de México no fui requerido ni notificado de manera oficial de ese supuesto faltante o robo, hasta que me dijeron mis compañeros que me estaban culpando de ese hecho, no estuve en el hotel cuando sucedió el robo y recibí la orden de palabra del inspector de salir de Irapuato", dijo al diario Reforma.

Desde 2014, cuando se reportó el arsenal faltante, Sánchez no ha sido escuchado por sus mandos para su defensa y exige que sea investigado su jefe directo Francois Noel Viguerías.

"Como siempre le están cargando la culpa al de más abajo, no se ha investigado este hecho tan lamentable a profundidad, tampoco he sido llamado a declarar", reprochó el agente sancionado.

"Me mandó (el inspector) a la Ciudad de México con mis propios recursos, ese viaje lo benefició para justificar el equipo (armas) faltante, en la Ciudad de México tuve un accidente que está debidamente justificado que me llevó a la incapacidad, cuando me dijeron que estaban haciendo falta las armas y las municiones. Todo esto fue manipulado, por lo que exijo que se investigue para que me devuelvan mi trabajo, no tengo nada que ocultar", añadió.

Con información de Reforma





