"La policía y la brigada blanca desaparecieron a mi hermano hace 40 años"

Santa Catarina, N. L.- Desde hace 40 años, Ana María Salas Ramos busca a su hermano desparecido por la entonces Policía Judicial; sus padres le ayudaron por años a buscarlo, pero ahora están muertos, nunca más volvieron a saber de su hijo Ramiro.

"La policía judicial y la llamada brigada blanca lo detuvieron junto a otros jóvenes en redada entre el tres y cinco de abril de 1978. De Monterrey se le llevó al Campo Militar número Uno de la ciudad de México; el culpable es el gobierno mexicano", dice.

Andrea García Sierra, es una joven abogada, pero junto a sus padres y el resto de la familia también sufre por la desaparición de su hermano Rogelio el pasado 30 de agosto. "Son dos semanas y media de angustia y sufrimiento, ahora entiendo a todas estas mujeres que llevan años buscando a sus familiares", explica

Su hermano Rogelio, abogado de profesión fue interceptado cuando viajaba por carretera en Tamaulipas al lado de un familiar, desde entonces nada saben de ellos. "En mala hora acompañó a un primo de mi papá", afirma.

Ellas al igual que otras mujeres representantes de diversas organizaciones, creen que no habrá pacificación ni reconciliación mientras no se encuentren vivos o muertos a los 38 mil desparecidos que hay en el país y 2,900 en Nuevo León.

En el Foro Escucha Nuevo león, Por la Pacificación y Reconciliación Nacional ante el senador Alfonso Durazo y Loretta Ortiz, coordinadora nacional de la Consulta para la Pacificación y Reconciliación exigieron que el próximo gobierno de resultados y tome en serio el ejercicio público.

Leticia Hidalgo, que encabeza Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, recordó que los últimos doce años conocimos en Nuevo León los sonidos de balas bombas, balazos, violencia y encajuelados mientras las políticas públicas han favorecido la impunidad.

Las mujeres que buscan a sus familiares pidieron que la administración de AMLO, designe todos los recursos necesarios para una búsqueda exitosa de los desaparecidos y la identificación de los restos humanos de las fosas del país.

También demandaron las representantes de diversas organizaciones que se fortalezcan las instituciones dedicadas a la búsqueda de los desaparecidos, que se les otorguen los recursos suficientes, que se capaciten a los empleados y que sean sensibles a los reclamos con investigaciones científicas y sin maquillar cifras.

"Una vez que se haga esto podemos pensar en procesos de pacificación antes no. No se puede construir la paz sobre la ruina de miles de muertos", expuso Hidalgo.

En su oportunidad Tamara Pérez, quien perdió un familiar en el ataque al casino Royale donde murieron 52 personas en 2011, exigió justicia porque no se ha sentenciado a 17 individuos que fueron capturados y a los que se les atribuye la responsabilidad.

Al hacer uso de la palabra observó a Bernardo González Garza, secretario de Seguridad Pública estatal y le dijo: Señor Bernardo, es una vergüenza de verdad no sé cómo sigue usted ahí sentado y 17 delincuentes tengan sentencia para que no salgan nunca más. No posible este ahí tan tranquilo dígame si tiene calidad moral para estar ahí sentado", recriminó.

El común denominador de todas fue la justicia por parte del próximo gobierno de López Obrador a lo que recibieron la respuesta del senador Alfonso Durazo y de Loretta Ortiz de que hay voluntad política y deseos de trabajo para localizar a sus desaparecidos.

