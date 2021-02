Esta es la polémica foto de “El Abuelo" con Alfredo Castillo

En febrero del 2014 una foto causó polémica a nivel nacional, donde, una vez más se vio envuelto Alfredo Castillo, entonces Comisionado Nacional de Seguridad para Michoacán.

El diario Reforma publicó una imagen donde se observa a Castillo conversando con un grupo de hombres. Uno de ellos fue identificado como Juan José Farías, alias “El Abuelo”, detenido este domingo en Tierra Caliente por nexos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Detienen a "El Abuelo", lugarteniente del CJNG en Michoacán



En ese entonces, “El Abuelo” formaba parte de un grupo de autodefensas en el municipio de Tepalcatepec, en Michoacán que habían tomado el poder de Apatzingan.

Pero también, el Ejército y la Procuraduría General de la República tenían identificado a este personaje como el lugarteniente del grupo criminal “Los Valencia”, que estaba a cargo del control de las actividades de narcotráfico en Tepalcatepec, Sahuayo, Jiquilpan y Aquililla.

Incluso, en marzo del 2009 “El Abuelo” había sido detenido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, precisamente por sus nexos con “Los Valencia”, grupo criminal que operaba en Jalisco y Michoacán. Se desconocen los motivos por los que fue liberado.

Las autoridades consideraban que los grupos de autodefensas tenían nexos con grupos criminales, por lo que la fotografía fue comprometedora para Alfredo Castillo.

De acuerdo con el Comisionado de Seguridad en Michoacán, nadie le informó sobre los antecedentes de “El Abuelo” y la reunión la habían pactado autoridades de las fuerzas federales con autodefensas.

En entrevista, Alfredo Castillo dijo que este hombre se le acercó y se presentó como líder de autodefensas en Tierra Caliente, pero al momento no lo ubicó por nombre.

“Cuando entré a mí se me acercó una persona y me dijo: ‘Oiga, quiero decirle que yo soy fulanito de tal. Yo no ubiqué el nombre ni ubiqué a la persona; no ni sabía. Ahí estaban el jefe de la Policía Federal, el jefe de la Zona Militar de Michoacán (general Patiño), y en ningún momento nadie me hizo señalamientos sobre esta persona”, expuso en Reforma.

Juan José Farías fue detenido el pasado domingo en medio de un operativo con elementos del Ejército y la Policía Federal, pero ahora acusado de ser lugarteniente del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado como el más poderoso en el país.

