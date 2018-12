Tunden en redes a joven que escribió: "No van a entender Roma si nacieron fuera de CDMX"

El pasado sábado un usuario en Twitter de nombre Luis, compartió su opinión sobre la película "Roma" del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, sin imaginar que su comentario desatoraría controversia y cientos de burlas.

De acuerdo con Tribuna, al poco tiempo de su revelación, la cinta "Roma" fue galardonada en múltiples festivales internacionales de cine, donde han reconocido el trabajo del cineasta y la trascendencia del guión.

"No van a entender Roma si nacieron fuera de la Ciudad de México", fue el tuit que ya acumula más de 800 retuits, 2 mil me gusta y más de 3 mil comentarios, todos burlándose de la idea expuesta por un usuario.

El joven, "Luis", compartió el motivo por el cual escribió ese tuit, aclarando que fue por la opinión que una joven chica tuiteó en su cuenta "Vi Roma y no le entendí..." a lo que él respondió con su tuit "al aire".

LO TUNDEN EN REDES

Tras el desafortunado comentario de este joven, fueron inevitables las burlas:

No van a entender "El Grinch" si no nacieron en Villa Quién.

"No van a entender Jurassic Park si no nacieron en el jurásico." Mamadores que escriben para hacerse los interesantes y porque tienen dedos e internet. @EsDeMamador pic.twitter.com/Oqf9dX9a3S

No voy a entender buscando a Dory si no hablo cetaceo.

No van a entender la música de El General si no tienen una libra de cadera no es cadera, dos libras de cadera no es cadera, tres libras de cadera...