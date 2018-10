Así podrás atrapar al nuevo Pokémon Go, Meltan

REDACCIÓN 10/10/2018 06:01 p.m.

Si eres amante de Pokémon esta información te va a interesar, finalmente la empresa liberó el proceso con el cual los jugadores que quieran atraparlos a todos, podrán obtenerlos.

De acuerdo a Mouse, Pokémon tuerca fue revelado hace unas semanas en un evento especial de fin de semana y que será la nueva criatura que debutará en la nueva versión del videojuego que será estrenado en noviembre.

A diferencia de otros Pokémon, a los que simplemente debes encontrar en su estado salvaje y lanzarles pokébolas, Meltan requerirá que los jugadores utilicen su cuenta de Pokémon Go junto a su copia de Pokémon Let´s Go y tener más oportunidades de obtener todos los mounstruos.

El sistema funcionará así: Cada vez que envíes un monstruo desde tu cuenta de Pokémon Go a tu copia de Pokémon Let´s Go Eevee o Pikachu para la Switch, el sistema te premiará con diferentes objetos para la aplicación: caramelos, pokébolas, bayas y más. La primera vez que transfieras un Pokémon recibirás un objeto especial llamado la Caja Misteriosa.

ASEGURAN QUE EL INTERNET COLAPSARÁ EL PRÓXIMO 11 DE OCTUBRE, ¿ES CIERTO?

Esta caja misteriosa, al abrirse, te entregará una ventana de tiempo en la cual los Meltan comenzarán a aparecer dentro de tu mapa, por lo que debes atraparlo como todo Pokémon de la aplicación móvil.

Pasado un tiempo, la caja se cierra y los Meltan volverán a esconderse.

Para volver a abrirla, tendrás que esperar cierto tiempo aún no definido y nuevamente mandar otro pokémon al juego. No es necesario que sea tu copia, puedes ser generoso con algún amigo y el juego te premiará de igual manera, por lo que también será posible contar con Meltan aun cuando no tengas la Nintendo Switch, siempre y cuando tengas un amigo que si la tenga.

Junto con esto, la compañía presentó un nuevo trailer en donde podemos ver a estas tiernas criaturas liberadas y lo que aparenta ser una evolución que hasta ahora no conocemos.

auc

LEA TAMBIEN Vinculan sentimentalmente a Kuno Becker con el ex actor porno Marc Dylan Kuno Becker sigue envuelto en el escándalo, primero lo acusaron de plagio por su cinta "El día de la Unión", y ahora lo vinculan sentimentalmente con un actor p

LEA TAMBIEN Revelan el primer poster del live action de "Aladdin" con Will Smith en el elenco "Aladdin" se suma a la lista de remake de clásicos Disney con personajes de carne y hueso