Podría pasar 15 años en la cárcel exdirigente 'golpeador' del PT

La defensa de Flor Guadalupe Hernández Ibarra, activista y militante petista que denunció violencia familiar y lesiones dolosas por parte del exlíder del Partido del Trabajo (PT) en Hidalgo, Arturo Aparicio Barrios, pidió la máxima pena, que asciende entre 13 y 15 años de prisión, para el exdirigente, quien fue vinculado a proceso, con restricción para acercarse a la víctima, con quien tiene una hija que, según el testimonio de Hernández Ibarra, que es parte del expediente de la causa penal 440/2018, presenció la agresión.

Detienen a dirigente del PT en Hidalgo por posible agresión a mujer

“Después del 13 de agosto, cuando Flor es lesionada, no puede caminar: tiene la disminución, hasta por un año, de la región pélvica, y la lesión de una cicatriz que tampoco ha sido valorada por la autoridad, porque en su momento es un dato de prueba más para la sanción que pudiera corresponder a Arturo Aparicio”, expuso el abogado Manuel Canales Pérez, en una conferencia de prensa a la que asistió Flor Hernández Ibarra en silla de ruedas, acompañada por integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

El también exdiputado local plurinominal fue retirado temporalmente del cargo por votación de la Coordinadora Nacional del PT, en lo que las instancias de justicia determinan si es culpable.

No obstante, el área de comunicación social del instituto político emitió un comunicado en el que afirmó que la jueza de control adscrita al Centro de Justicia para Mujeres del Estado no acreditó la supuesta violación psicológica que refirió la querellante –prueba que según el abogado no se ha efectuado–, y que la lesión que presentó fue porque ella le dio un cabezazo al líder partidista, lo cual OSC interpretaron como responsabilizar a Hernández Ibarra de la posible agresión sufrida.

“En la investigación complementaria lo que se busca es que se le pudiera aplicar la máxima pena de acuerdo con los datos de prueba que se aporten. Tenemos que la violencia familiar tiene de uno a seis años (de prisión), y las lesiones dolosas calificadas van de diez meses a cinco años, con una punibilidad que se puede ampliar hasta un tercio o hasta una mitad más de la sanción que se le puede aplicar”, explicó el litigante.

La exesposa de Aparicio Barrios mencionó que el día del incidente pudo alertar por teléfono a una amiga, quien hizo la llamada al número de emergencia, pero que una primera patrulla negó que existiera agresión, hasta la intervención de unidades del Centro de Justicia para Mujeres.

“No voy a ahondar en los hechos, en primera porque, ciertamente, como activista y como defensora de las mujeres sé que no tengo por qué revictimizarme, son hechos dolosos, son hechos penosos en los que en algún momento yo dudé si iba a salir con vida, y eso es lo más cierto que puedo decir”, relató.

Por las probables lesiones, la militante petista fue trasladada de un domicilio del fraccionamiento Haciendas de Hidalgo, ubicado en Mineral de la Reforma, al Hospital General de Pachuca, para su valoración médica.

“Ingreso al Hospital y nuevamente estos procesos, no sé si sea correcto llamarlos así, de negligencia en la atención a una víctima de violencia. Uno llega destrozado, llega pensando que realmente ya estás a salvo, que te van a cuidar (sin embargo) estuve ahí más de 24 horas sin la atención. Quiero decirles que el antibiótico me lo pusieron (hasta) el día que salí.

“Situaciones como esas que agravan no solamente el hecho de que esté yo ahí con la salud vagando, sino también el preguntarse si valía la pena haber denunciado. Son hechos que no podemos dejar pasar y ciertamente también esta conferencia tiene como fin hacer un llamado a las autoridades que están revisando la violencia de género, porque no se dan las condiciones necesarias (para denunciar). Yo no me siento segura y sé que como yo han miles de mujeres en todo el país y en el estado que no han denunciado porque no hay una transparencia en el proceso”, criticó.

El abogado Canales Pérez afirmó que, aunque fue liberada, la excandidata a diputada federal por el PT Sandra Montalvo fue cómplice de Arturo Aparicio y omisa, ya que, dijo, le quitó el celular a su defendida después de los presuntos golpes que recibió.

Dirigente "golpeador" del PT es vinculado a proceso

Sobre la situación legal de éste, refirió que su proceso lo continuará en libertad, con restricción para acercarse a Flor, pero que no fue absuelto por falta de pruebas como afirmó, a través de un comunicado, la coordinación estatal del Partido del Trabajo.

El día posterior al suceso, organizaciones de la sociedad civil exigieron una investigación apegada a derecho, en el que se proteja a la víctima y en el que no exista protección política para Aparicio Barrios.

“Este señor ha utilizado todos los elementos de poder que le ha proporcionado el estar al frente del Partido del Trabajo y el acceso a los recursos públicos para violentar (a su expareja)”, afirmaron en un posicionamiento público.

Asimismo, agregaron: “la finalidad de esta agresión era controlar y someter las decisiones y acciones en la vida política de quien en algún momento fue su pareja. Sin embargo, por actos anteriores y similares, ella decidió salir del espacio donde convivía con su agresor”.

Además, añade: “los actos de violencia extrema ejercidos en su contra pudieron costarle la vida y pusieron en peligro la seguridad de su hija”.

“Exigimos a las autoridades sigan actuando en consecuencia (…) y que no haya poder político que evite el acceso a la justicia”, indicaron las asociaciones, entre las cuales se encuentran la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos, el Colectivo Feminista de Tlaxcala, Colectiva de Mujeres contra la Violencia, Servicios de Inclusión Integral y Colectiva Feminista Hidalguense.

bl