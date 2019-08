VIDEO/La pobreza tiene cara

Durante 10 años el número de pobres en Guanajuato ha aumentado a 184 mil personas según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y su documento: '10 Años de medición de pobreza en México, avances y retos en política social'.

Este incremento tiene mucho que ver con el alza en la población, pero la constante sigue siendo que 4 de cada 10 guanajuatenses viven esta situación.

Así es la relación de la pobreza entre hombres y mujeres en México del 2008 al 2018.

Historias hay muchas y en la Silla Rota Guanajuato te presentamos una de ellas: la de Luz María Zamora Hernández de 36 años, quien desde hace 15 años vive en la colonia Valle de San Pedro La Joya, uno de los polígonos con mayor índice de pobreza en el municipio de León.

Luz es madre soltera y tiene tres hijos de 11,15 y 17 años. Se gana la vida limpiando casas y así los ha sacado adelante.

Luz María trabaja como empleada doméstica

Luz vive en la casa de sus padres en donde comparte el espacio también con uno de sus hermanos. Siete personas en total se refugian bajo el mismo techo, el de una pequeña construcción a medio terminar.

Su casa se encuentra en una de las muchas calles sin pavimentar que conforman la colonia; más que calles son boquetes en un cerro en donde con muchas dificultades transitan los autobuses que van y vienen con los pobladores de San Pedro La Joya.

La calles de la colonia están repletas de baches y brechas que dificultan el tránsito

La casa de un verde pálido tiene un zaguán con unas escaleras que dan al techo que también sirve de segunda planta. Alrededor del patio se encuentra una de las habitaciones y la cocina, pero la única puerta que se observa es la de la entrada. "Ahora ya tenemos puerta", expresó Luz contenta, ya que cuando llegaron hace más de una década ponían una tabla para tapar la entrada.

Ahora tienen un techo firme, recién llegaron se tapaban con láminas

Lucía, como le dicen de cariño, comienza su día a las 7 de la mañana, deja a sus hijos con su madre y sale a trabajar. A las 6 de la tarde regresa a su casa y atiende el hogar. Es así como se gana 6 mil pesos al mes para ella y sus tres hijos.

A veces su madre le ayuda con la comida y en otras ocasiones son sus hermanas quienes le prestan dinero. Antes era más fácil porque tenía un esposo con el que hacía equipo.

Gerardo murió a la edad de 28 años en el 2016, dejando sola a Luz y a sus tres hijos. Su partida fue especialmente dolorosa pues Gerardo, quien era trabajador y no tenía ningún vicio, falleció a causa de una insuficiencia renal. A pesar de la pérdida Luz siguió adelante por sus hijos y ahora no se doblega ante nada.





"Todo ha sido muy diferente. Antes yo no trabajaba, mi esposo era el que me daba dinero. De repente cambió todo, se me hace muy difícil, pero no tengo de otra más que salir adelante como sea", cuenta Lucía.

La pobreza en San Pedro de la Joya está acompañada de inseguridad, ya que en cada esquina esperan los delincuentes y drogadictos listos para acosar o asaltar a quien pase.





"Sí es peligroso andar por aquí. En el cumpleaños de mi hija le compré un celular y se lo quitaron en la esquina. Dan las 10 de la noche y tratamos de no salir mucho porque se juntan chavos en cada esquina", relató.

El descuido y el abandono son evidentes

Una colonia en el exilio donde la policía no pasa muy seguido y cuando se han visto en la necesidad de llamarles, la respuesta es tardía. Cuando llegan ya no queda mucho por hacer.

"Sí les hemos hablado pero duran como una hora en llegar. Tardan mucho en venir hasta acá", nos contó.

En cuanto a la movilidad y accesibilidad, esta zona tan poblada tiene varias rutas de transporte público que permiten a los vecinos de San Pedro salir a sus trabajos y luego volver a su realidad.

Los vecinos de la colonia ya están acostumbrados a estas carencias y día a día salen a trabajar

Los dos hijos más grandes de Lucía ya no van a la escuela, trabajan de albañiles junto a su cuñado. La niña, la más pequeña, está por entrar a sexto año y tanto ella como su madre quieren que siga estudiando.

La carga se aminora gracias a que sus hijos la apoyan con lo que pueden, para gastos de la casa o de la escuela de la niña.

"A veces sí se me hace difícil. Hay días que creo que ya no aguanto. Y pienso en sacar a mi hija de la escuela para ahorrar. Pero no, cómo sea ella tiene que seguir, tengo que darle la oportunidad", declaró Luz María.

Aunque sabe de la existencia de distintos apoyos que el gobierno estatal ofrece a las mujeres en su situación, el agobio de sacar el día a día le roba el tiempo que podría invertir en solicitar estos apoyos.

"Yo me enfoco en mi trabajo, digo que iré después aunque al final nunca voy. Tengo tantas cosas en mi cabeza que se me olvida", justificó.

Terrenos baldíos, construcciones a medio terminar, tierra que se convierte en lodo con la lluvia, incertidumbre, inseguridad y la preocupación de lo que vendrá mañana; así es el escenario en el que vive Luz María, una de los tantos casos que existen en Guanajuato.