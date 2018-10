PlayStation Network te permitirá cambiar tu ID pero bajo estos riesgos

REDACCIÓN 24/10/2018 07:47 p.m.

Los amantes de los videojuegos se emocionaron con la gran noticia de Sony, la empresa confirmó que ya estaría disponible la función de cambiar el nombre de usuario en PlayStation Network; por años fue una solicitud de muchos usuarios y ahora que es posible hay mucho que arriesgar, por lo que no está de más pensarlo dos veces antes de cambiar tu ID.

De acuerdo con Hipertextual, la documentación del firmware 6.10 incluye algunas advertencias notables sobre los cambios de nombre. Primeramente, como ya se sabía desde el anuncio, no todos los juegos de PS3, PS Vita y PlayStation 4 serán compatibles. Esto generaría que algunos títulos presentaran problemas. Los riesgos restantes son aún más preocupantes.

ROBOT SEXUAL CON CUENTA DE TINDER ES LA SENSACIÓN EN LA APP DE CITAS

via GIPHY

El usuario podría perder el acceso al contenido adicional comprado (DLC), incluyendo monedas y otros elementos virtuales. También se puede perder el progreso de juegos, archivos de guardado, puntuación y trofeos conseguidos. Respecto a los juegos, te arriesgas a que ciertos apartados presenten problemas, tanto en modos online como offline.

En algunos lugares las personas verán tu antiguo nombre, pero Sony no especifica en qué partes podría ocurrir lo anterior. Para finalizar, una vez que realices la modificación no habrá marcha atrás. En caso de presentar problemas, regresar a tu pasado ID no solucionará la situación. Nosotros te recomendamos esperar a ver cuáles serán las repercusiones exactas, sobre todo en aquellos juegos que disfrutas diariamente.

Las advertencias han generado dudas, ¿realmente vale la pena correr el riesgo? Quizá lo más adecuado sea crear una cuenta nueva y evitar dolores de cabeza. Será hasta principios del 2019 cuando esta posibilidad estará disponible para todo el público. El primer cambio será gratuito, pero las modificaciones posteriores tendrán un costo de 9.99 euros/dólares. Los miembros de PlayStation Plus tendrán un descuento: 4.99 euros/dólares.

TWITTER LANZA "ODIÓMETRO", HERRAMIENTA PARA CONTABILIZAR LOS MENSAJES DE ODIO EN LA RED SOCIAL

via GIPHY

an

LEA TAMBIEN Estudio confirma que dentro de la Tierra hay otro planeta El estudio fue revelado a principios del siglo XX pero hasta ahora se pudo comprobar la hipótesis

LEA TAMBIEN ¡Increíble pero cierto! Salen a la venta anillos de compromiso con GPS incluido Si amas la tecnología y el control, o simplemente te preocupa el bienestar de tu pareja, este anillo con GPS es para ti