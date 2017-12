Fotos

La playera que vestía el "Pirata de Culiacán" cuando murió costaba una fortuna

El día en que asesinaron al famoso personaje de YouTube, vestía una playera Gucci que pocos podrían pagar

REDACCIÓN 21/12/2017 02:05 p.m.

El Pirata de Culiacán, mantuvo su extravagante vida hasta el último momento (FOTO TOMADA DE WEB)

Luego que se supiera la extravagante vida que llevaba "El Pirata de Culiacán", usuarios de redes sociales, se dieron a la tarea de investigar cuánto costaba la playera que portaba el youtuber el día que lo asesinaron.

La prenda era de la marca Gucci, y aunque no se tiene la certeza de si era original o no, su precio en el mercado no es accesible para cualquiera.

La "T-Shirt Sea Storm" tiene un costo de 490 euros, equivalente a 11 mil 500 pesos aproximadamente.

Casualmente la playera que portaba el día de su muerte, llevaba estampada una calavera con sombrero de pirata.

Hicieron un corrido dedicado a "El Pirata de Culiacán", tienes que escucharlo

nl