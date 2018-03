Playboy anuncia el cierre de todas sus cuentas en Facebook

REDACCIÓN 28/03/2018 06:24 p.m.

Hace unos días se dio a conocer que la empresa de Mark Zuckerberg, Facebook sufrió una reciente crisis, tras la fuga masiva de datos por parte de Cambridge Analytica.

Tras la confirmación varias celebridades levantaron la voz e incluso cerraron sus cuentas, hoy se une a ellos Playboy quien se sumó al movimiento de #DeleteFacebook y abandonar la popular red social. Para ello borrará todas sus cuentas.

We are stepping away from Facebook pic.twitter.com/4yFIdk2eDE