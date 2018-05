LLAMAN AL ABSTENCIONISMO

El plan de la oposición en Venezuela para vencer a Maduro

El presidente Nicolás Maduro, que defiende la pulcritud del proceso, busca la reelección

REDACCIÓN 15/05/2018 06:27 p.m.

La oposición busca articularse antes, durante y después de las elecciones (Foto: Web)

Tras años de enfrentamiento con el gobierno y en medio de la que posiblemente sea la peor crisis económica y política de la historia de Venezuela, así como un proceso electoral a cuestas, b uena parte de los partidos que integran la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la principal oposición al chavismo, consideran que los comicios que se llevaran a cabo el próximo domingo en el país venezolano no cumplen con las condiciones mínimas de justicia y transparencia; es por eso que la oposición tradicional ha dejado de lado su intento por sacar a Maduro del poder por medio de las urnas, al considerar que la próxima jornada electoral constituye un absoluto fraude, y en su lugar a hecho un llamado a la abstención del voto para derrotar al mandatario venezolano en el futuro próximo.

No obstante el panorama electoral para Venezuela no es muy alentador, ya que en el presente proceso no estará Henrique Capriles, a quien Maduro derroto en los comicios del 2013 por la mínima diferencia, debido a una inhabilitación. Tampoco se presentará Leopoldo López, otro popular líder opositor, que cumple condena en arresto domiciliario.

A su vez, la MUD tampoco aparecerá en la tarjeta al estar inhabilitada, como tampoco algunas de las importantes formaciones que la componen.

Sin embargo, el presidente Maduro, que defiende la pulcritud de dicho proceso, buscará su reelección en un terreno mucho más propicio que cuando venció al propio Leopoldo López.

Aún sin estos rivales políticos, el mandatario venezolano se tendrá algunos candidatos haciendo contrapeso a su posible reelección: el pastor evangélico Javier Bertucci y el exchavista Henri Falcón, que desobedeció la directriz de la MUD para desafiar al presidente, lo que le ha valido los ataques de esa coalición.

En entrevista para la cadena de televisión BBC, Delsa Solórzano, diputada, vicepresidenta del partido Un Nuevo Tiempo y una de las nuevas caras de la oposición aclaró el por qué del llamado al abstencionismo de parte de los rivales políticos de Maduro.

"En Venezuela la elección no la convocó el ente que debía convocarla, no se está haciendo cuando toca, porque la entrega de mando es el año que viene (...) Los partidos políticos fuimos inhabilitados. El partido del que yo soy vicepresidenta (Un Nuevo Tiempo) está inhabilitado (...) No tenemos partidos políticos a través de los cuales ir a participar. La mitad de los candidatos están inhabilitados", dijo Solórzano.

También aclaró que el voto secreto al que tiene derecho la población venezolana no lo es, ya que al llevarlo a cabo con el carnet de la patria en mano, que es con el cual dan la bolsa de comida, este se trasforma como un tarjeta de racionamiento electrónica, y en dado caso que alguna persona no votara por Maduro, esta persona no recibiría este mes dicha bolsa.

Sobre la forma de concretar la lucha, fuera de las urnas, contra el régimen de Maduro, la vicepresidenta del partido Un Nuevo Tiempo, aclaró que la lucha se llevará a cabo por medio de políticas públicas, con luchas tanto en las calles como en la institucional y con la presión que la comunidad internacional ejerza.

Al mencionar que desde hace 20 años que en Venezuela no hay una elección verdaderamente libre, y que posiblemente se espere la reelección de Maduro por otros 6 años, la diputada dijo que Siento que el 20 de mayo empieza un proceso político que va a marcar un antes y un después.

"A partir del 5 de enero (de 2019, fecha de la toma de posesión oficial del nuevo mandato) ya no será un presidente legítimo", sentenció Sololórzano.

El descontento generalizado contra Maduro es más que visible, y dicho descontento llevará a la población a las urnas para votar no por Maduro, sino por alguno de sus principales rivales políticos, ya sea por Falcón o por el pastor evangélico Bertucci, desobedeciendo así la enmienda de los opositores al abstencionismo.

Respecto a esto, Delsa Solórzano, afirmó que es extraordinario el tema de libertad ciudadana, pero sin embargo, los que están dispuestos a votar no es la mayoría del país, "lo dicen las encuestas", afirmó.

"Por lo que yo veo y vivo en las comunidades donde hago política, la mayoría del pueblo está muy claro en que esto no es un proceso electoral. En la votación de la Asamblea Constituyente (el 30 de julio de 2017) Smartmatic (empresa de software del sistema de votación) dijo que alteraron los números. Se robaron las elecciones (regionales de octubre de 2017) en (el estado) Bolívar (...)

no se puede hablar de que esto sea un proceso electoral", declaró la diputada.

Aunque los llamados de la oposición a los venezolanos a ocupar las calles ha sido constante, los ciudadanos no se han sentido atraídos por esta lucha; respecto a esto Dela Solórzano dijo que no hay manera real de saber qué es lo que prende la mecha del entusiasmo de calle, sin embargo dijo que ellos tienen la responsabilidad de estar allí.

"No podemos decir que la calle es un espacio que se abandona, porque no se ha perdido ni se va a perder jamás. Viene una etapa política diferente: algunos piensan que viene más persecución, muchos tendrán miedo de su propia libertad y de su propia vida", sentenció.

LEA TAMBIEN Ejército de Nicaragua pide un alto a la violencia contra manifestantes Nicaragua lleva ya 25 días inmerso en una crisis causada por multitudinarias manifestaciones a favor y en contra del mandatario nicaragüense

LEA TAMBIEN Venezuela y la intervención de EU Diversos actores estadounidenses han hablado sobre la posibilidad de que EU ayude a la salida de Maduro del gobierno de Venezuela

aja