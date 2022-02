Los mejores hoteles y moteles para una escapada hot el 14 de febrero

Si tu experiencia con moteles no te había dejado un buen sabor de boca, seguro es porque no conocías estas nuevas versiones de moteles con habitaciones exóticas e impactantes, ideales para vivir un desenfrenado y auténtico 14 de febrero, en ellas encontrarás tubos, potros, jacuzzis, cadenas y mucho más.

El hecho de meterle candela a nuestra vida sexual y cambiar un poco el escenario ahora es digno hasta de presumir en redes sociales.

En este listado te presentamos los moteles con las habitaciones más novedosas que se prestan perfecto para recrear cualquier fantasía:

HOTEL AMALA

Habitación: Shiva Suite

Esta habitación la podrán encontrar en el hotel Amala, cuyo ambiente tiene una influencia hindú que te introduce en una experiencia mística.

¿Por qué es diferente?: cuenta con la ya famosa Crazy Bed (o Cama Loca) que cuenta con un mecanismo que te ayuda a pimpear tus brincos con la ayuda de un control remoto. Se puede emplear en cuatro modalidades, que van desde el modo Relax, el Up and Down, el Love y el Crazy, que es para los que están acostumbrados a la onda más salvaje.

Dirección: Periférico Sur número 7685, colonia Rinconada Coapa

Teléfonos: 2652 4055 y 2652 4133

MOTEL ANDÚJAR

Habitación Presidencial

¿Quieren sentirse como los reyes del sexo? Han llegado al sitio indicado.

¿Por qué es diferente?: imagina que puedes echarte unos “quiebres” ambientados por una cúpula. Con el mural que ahí podrás ver te sentirás en libertad, pues se pueden apreciar unas guacamayas que vuelan felices por el cielo. Pero aquí no termina la cosa. En esta habitación podrás encontrar la silla del amor patentada por el propio motel. Gracias a ella podrán llegar a los rincones más insospechados durante el sexo, pues les permitirá practicar posiciones como el misionero, La V erótica, el tenedor y el ya clásico perrito. ¿Quién dijo yo?

Dirección: Galeana número 17 colonia Fraccionamiento La Loma

Teléfono: 5365 2964

CENTRA2

Habitación: Caribe GT

Si les gustaría regresar a los tiempos de su infancia, éste será su lugar ideal.

¿Por qué es diferente?: podrás cantar “jugaremos en el bosque, mientras el lobo no está”… o quizás te encuentres al lobo ahí dentro. Debajo de las escaleras verán una entrada lo suficientemente grande para poder pasar gateando. Al final se toparán con una cueva del amor, en la que podrán disfrutar en el colchón acondicionado que ahí encontrarán entre luces tenues.

Dirección: Ernesto Pugibet número 48, colonia Centro

Teléfonos: 5510 0397 y 5512 7668

K20

Habitación: Japonesa

Una vez que prueben las amenidades de esta habitación, nos dirán ‘arigatô’.

¿Por qué es diferente?: Su decoración es de inspiración japonesa, desde las lámparas hasta la alberca que ahí podrán encontrar. No tendrán que hacer el oso de Seve Gat que simuló un viaje a China, sólo deberán lanzarse a este motel para sentirse en Japón y tener el mejor sexo de sus vidas.

Dirección: Carretera México Cuernavaca número 6233, colonia San Pedro Mártir

Teléfonos: 5655 0122 y 5655 0809

New Port Villas

Habitación: Máster Suite

¿Te gustaría experimentar algo parecido al Cirque du Soleil en el sexo? Bueno, pues esta habitación te lo permitirá.

¿Por qué es diferente?: cuenta con una cama colgante en la que tú y tu pareja podrán hacer malabares, sin tener que estar sujetos a una cama estática de cuatro patas. La cama seguirá sus contoneos y les ayudará a sentirse como todos unos malabaristas expertos. Además podrán darse una refrescada en su jacuzzi y bailar todo cuanto puedan en el Tubo Pool Dance. Y si se aburren (lo cual es poco probable), échense un brinco al columpio. Verán lo divertido que resulta.

Dirección: Avenida Vasco de Quiroga número 1840, colonia Tlapechico Santa Fe

Teléfono: 5257 1035

ORIENTE (OH!)

Habitación: Máster Jacuzzi

Todo es circular aquí. Si te apasionan las figuras geométricas, no dudes en visitarlo.

¿Por qué es diferente?: este hotel es muy divertido. Desde la entrada hasta, obviamente, los cuartos. En esta habitación podrán encontrar una sala giratoria y una pelota fija en la cual podrán hacer las delicias del sexo oral, pues les permite ponerse en todo tipo de posiciones para practicarlo. Una vez que estén ahí, se sentirán como un personaje de cómic.

Dirección: Adolfo López Mateos número 33, colonia Metropolitana

Teléfono: 5793 7687

POP LIFE

Habitación: Suite Jacuzzi

Seguramente Andy Warhol hubiera querido conocerlo.

¿Por qué es diferente?: su decoración es única, inspirada en la cultura Pop. Todo es tan original y tan único que los desafiará a que practiquen nuevas posiciones y que hagan cosas que nunca antes habían hecho. ¿Cómo lograrlo? Bueno, pues para eso tiene un Potro del Amor, un Mueble Erótico y un delicioso jacuzzi, al que podrán entrar para recuperar fuerzas y volver a la carga.

Dirección: Avenida Revolución número 737, colonia Santa Maria Nonoalco

Teléfonos: 1518 4336 y 1518 0533

RED MANDALA

Habitación: Red Room

¿Sus parejas se han portado mal y merecen un castigo? Aquí se los podrán dar.

¿Por qué es diferente?: a menos que sean unos expertos consagrados del BDSM, no encontrarán otro lugar así. En esta habitación podrán dar unas cuantas nalgadas (o ser nalgueado por sus parejas). ¿Cómo lo podrán lograr? Gracias a todos los rincones que encontrarán en esta habitación como la X Love, la Jaula de Metal, argollas metálicas y un kit sado. Diviértete y goza.

Dirección: Avenida Calzada Guadalupe número 705, colonia el Cerrito

Teléfono: 2620 0155

V MOTEL

Habitación: Sky Suite

Para sentirte en las nubes y deleitarte con la vista de nuestra querida CDMX.

¿Por qué es diferente?: tanto la sucursal de Viaducto como la de Periférico Sur cuentan con esta habitación que los hará sentirse como los reyes del mundo. La cama circular les permitirá moverse a sus anchas para practicar todo tipo de posiciones, pues cuenta nada más y nada menos que con cuatro metros de ancho. ¿Dónde más podrían encontrar algo así?

Dirección: Viaducto Miguel Aleman 77, colonia Escandón

Teléfono: 55 5271 4243

¿Se nos escapó alguna otra sugerencia que tú conozcas y que sea digna de nombrar? ¡Cuéntanos!

