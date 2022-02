Brad Pitt, Tarantino y medio Hollywood, viaja a este paraíso mexicano

Las playas de México con consideradas paraísos tropicales alrededor del mundo, pero hay una en específico que es el rincón favorito de las estrellas, en esta costa podrías encontrarte a modelos de Victoria´s Secret, actores de Hollywood y estrellas de la música tomando el sol.

En Jalisco se encuentra un paisaje de playas perfectas, selvas y acantilados que caen al mar, este rincón de la República Mexicana se ha convertido en el refugio secreto de muchas celebridades; se trata de la playa Costalegre y se halla entre Puerto Vallarta y Manzanillo.

Con la llegada de hoteles de lujo como el Four Seasons, Louis Vuitton y One & Only, la costa sur de Jalisco está a punto de convertirse en uno de los destinos de playa más exclusivos del país, si no es que ya lo era, porque, aunque de menores dimensiones hay lugares espléndidos, uno de ellos es Las Alamandas, un pequeño hotel de lujo que pertenece al selecto grupo de Hoteles Boutique de México (HBM), base perfecta para explorar la parte sur de Costalegre.

Este lugar es el favorito de las estrellas, se encuentra a casi tres horas al sur de Puerto Vallarta, aunque tiene casi treinta años en servicio es poco conocido, quizá por eso suele ser el escondite de actores, actrices, directores de cine y demás personalidades hollywoodenses, incluyendo a las mismísimas modelos de Victoria’s Secret que visitan con frecuencia estas playas. También aquí, Quentin Tarantino rodó Kill Bill. Brad Pitt disfrutó de una siesta en una hamaca y Christy Turlington bronceó su escultural cuerpo en esta costa.

Lo que hace especial a este lugar es despertar con el sonido del Pacífico, respirar la humedad y cerrar los ojos para escuchar la fuerza del mar. Este lugar es territorio virgen, así que en lugar de encontrarte con huellas humanas a la orilla del mar, puedes notar que la naturaleza se niega a ser domada pues notarás que tejones, venados, tortugas recién nacidas y miles de cangrejos ermitaños caminan por ahí.

Además de cautivarte a la mirada, la exquisita comida conquistará tu paladar; todo es fresco, recién salido del mar, puedes disfrutar del imperdible pulpo a las brasas, hasta comida típica de la región.

Si deseas más que unas vacaciones de relajación hay muchas actividades para realizar, desde recorridos en bici por la playa, remo en kayak, hasta el avistamiento de aves como los pichichis (pequeños patos que migran a esta zona desde Canadá) y de toda la sorprendente fauna que aquí habita: garzas, luciérnagas, pájaros carpinteros, cigüeñas y algunas aves exóticas como el ibis negro,

LA PARTE SUR DE COSTALEGRE, IMPERDIBLE EN TU VISITA

A unos 25 minutos del hotel donde se hospeda la farándula se encuentra Pérula, un pueblito de pescadores con una bonita bahía, un hotelito b&b y restaurantes relajados frente a la playa.

Además, a una hora de Pérula rumbo a Manzanillo, podrás encontrar la costa de Melaque y Barra de Navidad, hermosos destinos turísticos donde encontrarás tiendas de artesanías, restaurantes y paradisiacas playas.

