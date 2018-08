Pixies confirma concierto en México el próximo noviembre

A través de sus redes sociales, Pixies ha confirmado su regreso a la Ciudad de México, la banda estadounidense vendrá promocionando su nuevo álbum Head Carrier pero echarán la casa por la ventana pues también celebran el 30 aniversario de su disco Surfer Rosa

De acuerdo con Publimetro, a través de sus redes sociales oficiales, la banda estadounidense anunció que ofrecerá un concierto el próximo 12 de noviembre en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

Los boletos estarán disponibles en preventa para tarjetahabientes de Citibanamex el 14 y 15 de agosto. La venta al público en general iniciará el 16 de agosto.

'COME ON PILGRIM... IT´S SURFER ROSA´

30th anniversary edition of #ComeOnPilgrim AND #SurferRosa. Pre-order NOW: https://t.co/XKIOD3j7kz pic.twitter.com/pRqOxZbFXM